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HLV Kim Sang-sik khen Malaysia trước đại chiến tại Kuala Lumpur

Vĩnh Xuân

TPO - Ông Kim Sang-sik cho rằng trận bán kết ASEAN Cup 2026 với Malaysia trên sân Kuala Lumpur sẽ không dễ dàng, nhưng không giấu mong muốn giành chiến thắng trước đối thủ.

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Cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 11h sáng nay (giờ Malaysia, 10h giờ Việt Nam) tại sân Kuala Lumpur. Đây cũng là nơi diễn ra trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ đại diện đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc họp báo.

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Sân Kuala Lumpur với sức chứa 18.000 chỗ ngồi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 16/8 tới (ảnh M.D)

"Chúng tôi vinh dự khi có mặt tại bán kết. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ của các CĐV, hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết. Trận đầu tiên gặp Malaysia, chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất dù đây là trận đấu không dễ dàng".

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, không cầu thủ nào gặp chấn thương. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết ở vòng bảng, ông và các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ, phân tích các đối thủ và nỗ lực thi đấu. Nhờ vậy đội đã giành quyền vào bán kết.

Kết quả trên giúp nối dài chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam lên con số 22. HLV Kim Sang-sik cho rằng đây là thành tích tốt nhưng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để duy trì chiến thắng. Theo HLV Kim Sang-sik, vòng đấu bảng khác với bán kết và Malaysia cũng đã có những thay đổi.

"Malaysia thường chơi với sơ đồ 4-4-2, tôi thấy họ có sự cân bằng. Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ tập trung phân tích đối thủ để tìm ra phương án tối ưu, qua đó giành kết quả tốt"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Theo HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ Việt Nam cần thêm thời gian để làm quen với mặt cỏ của sân Kuala Lumpur. Dù vậy, ông không cho rằng đây là vấn đề then chốt. Điều quan trọng, đội tuyển Việt Nam cần tập trung vào chuyên môn của mình để phát huy tối đa năng lực từng cầu thủ.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong khi đó cho biết anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu. Theo Nguyễn Xuân Son, gặp Malaysia sẽ là trận đấu thú vị, đối thủ mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam đủ khả năng để giành kết quả tốt.

Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Xuân Son #Malaysia

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