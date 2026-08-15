HLV Malaysia: Đội tuyển Việt Nam mạnh nhưng trong bóng đá không gì là không thể xảy ra

TPO - HLV Tan Cheng Hoe cho biết đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh và Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 nhưng sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Việt Nam ở "cửa trên" nhưng đồng thời không giấu mục tiêu giành chiến thắng (ảnh Hữu Phạm)

"Việt Nam sở hữu lực lượng rất mạnh, họ có các cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm và HLV tốt. Chúng tôi đang gặp những khó khăn nhất định khi một số cầu thủ bị chấn thương, nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Tuy nhiên trong bóng đá, không gì là không thể xảy ra"-HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày mai tại Kuala Lumpur, Malaysia đối diện nhiều vấn đề về lực lượng khi không vắng một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương. HLV Tan Cheng Hoe cũng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ sau khi Malaysia nhận án phạt liên quan sử dụng cầu thủ nhập tịch từ FIFA và AFC.

Theo ông Tan Cheng Hoe, đây dù vậy cũng là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ Malaysia khi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và gặp những đối thủ mạnh như Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe cho biết:

"Đây là tình huống không hề dễ nhưng là HLV, tôi sẽ cố gắng để có phương án tốt nhất. Điều quan trọng là chúng tôi cần tập trung vào công việc của mình và tự tin thay vì quá chú tâm đến Việt Nam. Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau, thi đấu cùng nhau và sẽ cố gắng để giành kết quả tốt".

Theo HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia sẽ phải làm khách tại Hà Nội ở trận lượt về. Chính vì vậy, ông và các học trò cần cố gắng để giành kết quả tốt tại sân nhà.

Hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili trong khi đó cho biết, đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nên anh và các đồng đội cần nỗ lực tối đa.

"Mai sẽ là một trận đấu lớn, dĩ nhiên chúng tôi mong muốn vào tới trận chung kết. Thi đấu trên sân nhà, chúng tôi không được phép thua để có điểm tựa cho trận lượt về. Như HLV của chúng tôi đã nói, trong bóng đá không gì là không thể xảy ra. Tôi mong các CĐV đến sân và cổ vũ cho đội bóng, tiếp thêm động lực để Malaysia chiến đấu"-Fazili cho biết.