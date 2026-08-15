Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen sân Kuala Lumpur, HLV Kim Sang-sik soi từng m2 cỏ

Tiểu Phùng
Hữu Phạm

TPO - Nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt lưu tâm đến mặt cỏ của sân vận động Kuala Lumpur, nơi diễn ra trận bán kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối mai, 16/8.

9f0a80d9-0d2e-43a0-adab-31f2537972ca.jpg
HLV Kim Sang-sik đánh giá mặt sân Kuala Lumpur trong buổi tập chiều 15/8 của đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Chuẩn bị cho trận đấu này, chiều 15/8 đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Kuala Lumpur. Buổi tập diễn ra lúc 17h (giờ Malaysia) nhưng trước đó nửa tiếng, HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ đã có mặt. Nhà cầm quân Hàn Quốc một mình thị sát mặt sân, soi kỹ từng mô đất và tỏ ra khá đăm chiêu.

Ông Kim Sang-sik sau đó có cuộc trao đổi khá lâu với Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú.

afe6aa52-50a7-4a70-b74f-7ec7e7a2d372.jpg
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao đổi với HLV Kim Sang-sik trên sân Kuala Lumpur (ảnh Hữu Phạm)

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam sau đó diễn ra khá nhẹ nhàng, chủ yếu là các bài vận động và phối hợp nhỏ nhằm giúp các cầu thủ làm quen không gian, sân bóng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị về chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất.

"BHL đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik những ngày qua đã nghiên cứu băng hình, phân tích lối chơi, chiến thuật và con người của Malaysia để lên phương án phù hợp. Nếu thi đấu đúng sức và quyết tâm, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng giành kết quả tốt"-ông Trần Anh Tú cho biết.

anh-chup-man-hinh-2026-08-15-luc-165047.png

Ông Trần Anh Tú trước đó cho rằng là cầu thủ chuyên nghiệp cần thích ứng với các sân bóng khác nhau. Đội tuyển Việt Nam trên thực tế đã từng phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở Singapore hay Philippines nhưng đều thích ứng, vượt qua khó khăn.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
Hữu Phạm
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Trần Anh Tú #Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe