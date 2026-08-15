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Thể thao

Tay vợt Nguyễn Đắc Tiến trở thành cảm hứng cho mẫu vợt mới của Wika

Trọng Đạt

Ngày 15/8 tại Hà Nội, Wika chính thức giới thiệu mẫu vợt pickleball Next-X với slogan “The Next Drive”. Sản phẩm được phát triển từ sự hợp tác cùng tay vợt Nguyễn Đắc Tiến.

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Nguyễn Đắc Tiến ra mắt vợt pickleball mới.

Sinh năm 1999, Nguyễn Đắc Tiến từng là tay vợt tennis hàng đầu miền Bắc. Sau khi chuyển hướng sang thi đấu chuyên nghiệp môn pickleball, nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, anh nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, đạt chỉ số DUPR đơn/đôi trên 5.3 và thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Với lối chơi tốc độ, di chuyển linh hoạt, bao sân tốt nhờ thể lực dồi dào, sự tinh quái nhờ kỹ thuật khéo léo và chuẩn xác, đồng thời sở hữu những cú đánh thuận tay uy lực (Drive Forehand), Đắc Tiến dần trở thành tay vợt nhận được nhiều sự yêu mến trong cộng đồng pickleball.

Lấy cảm hứng cú đánh sở trường của Đắc Tiến, Wika đã nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm kỹ lưỡng và cho ra đời sản phẩm vợt pickleball Wika Next-X, với slogan “The Next Drive”.

Trong pickleball, drive không chỉ là cú đánh thuận tay uy lực, mà đó còn thể sự quyết tâm, động lực bứt phá, khát khao tiến lên khẳng định bản thân bằng lối đánh đánh tấn công chủ động mang sức mạnh trong từng đường bóng.

Vợt pickleball Wika Next-X kết hợp với slogan “The Next Drive” chính là thông điệp gửi gắm một "nguồn năng lượng" lan tỏa, tiếp nối, truyền cảm hứng, kết nối từ vận động viên chuyên nghiệp đến người chơi phong trào.

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Ông Trần Văn Cường, Giám đốc ngành hàng pickleball Wika.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc ngành hàng pickleball Wika chia sẻ: “Khi kết hợp cùng Đắc Tiến, câu hỏi được chúng tôi đặt ra là làm thế nào để có một sản phẩm chất lượng thể hiện rõ được cú đánh thương hiệu của bạn ấy, đồng thời giúp những người chơi được nâng tầm trải nghiệm, hướng đến việc cải thiện các kỹ năng trên sân pickleball.

Bởi vậy, Wika Next-X là cây vợt có lối đánh toàn diện. Người chơi có thể chơi dink, reset, volley rất tốt, nhưng khi tăng tốc, vẫn tạo được những cú drive nặng nhờ spin, độ ổn định và trọng lượng đầu vợt. Nhờ vậy, người chơi sẽ có những cú đánh uy lực, với quỹ đạo bóng cực gắt và cắm nhanh xuống sân".

Với Đắc Tiến, tay vợt này cũng gửi gắm rất nhiều tâm huyết sự quyết định kết hợp cùng Wika. Anh chia sẻ: “Mọi thứ với tôi bắt đầu từ tennis, với những nền tảng cơ bản về kỹ thuật, phong cách thi đấu và sự khát khao. Rồi sau đó, pickleball đến như một cơ hội mới, để tôi tiếp tục cháy hết mình cùng thể thao. Bởi vậy, bản thân tôi cũng rất mong muốn có thể đóng góp cho sự phát triển chung của phong trào pickleball tại Việt Nam".

Trọng Đạt
#Nguyễn Đắc Tiến #Wika Next-X #pickleball #vợt thể thao #đồ chơi thể thao #cảm hứng thi đấu #bóng bàn

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