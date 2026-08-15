Nguyễn Xuân Son: Đội tuyển Việt Nam không cần nghĩ quá nhiều về Malaysia

TPO - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho biết cuộc đối đầu với Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 là trận đấu lớn và anh cùng các đồng đội đã sẵn sàng để giành kết quả tốt nhất.

Nguyễn Xuân Son từng ghi 2 bàn vào lưới Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh Hữu Phạm)

"Malaysia rất khác so với các trận đấu trước gặp Việt Nam. Chúng tôi đã xem băng hình trận đấu của họ. Họ có những cầu thủ tốt, cả ở cánh và hàng tiền vệ. Tôi cũng có người bạn đồng hương là Endrick đang chơi cho Malaysia, và tôi thích cậu ấy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng Việt Nam không cần nghĩ quá nhiều về Malaysia, thay vào đó chúng tôi sẽ tập trung vào chuyên môn của mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để giành kết quả tích cực"-Xuân Son cho biết.

Tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son là Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Tuy nhiên ở giải đấu năm nay, tiền đạo gốc Brazil mới 2 lần lập công cho đội tuyển Việt Nam. Anh kém người dẫn đầu là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc 3 bàn.

Dù vậy, Xuân Son lại tỏ ra có duyên với Malaysia khi ghi 2 bàn ở trận thắng 3-1 đối thủ trên sân Thiên Trường tại Vòng loại Asian Cup 2027. Xuân Son cho biết trận bán kết ngày mai với Malaysia sẽ đặc biệt, nhưng anh không cần chứng tỏ bản thân.

"Tôi không cần chứng minh điều gì mà chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Điều quan trọng là tất cả chúng tôi cùng nỗ lực và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Chúng tôi đã tập luyện cho trận đấu ngày mai, và cả đội sẽ hết sức nỗ lực. Tôi mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của các CĐV để tiếp thêm động lực thi đấu cho toàn đội"-Xuân Son cho biết.

Mặt cỏ sân Kuala Lumpur không quen với các cầu thủ Việt Nam (ảnh M.D)

Đề cập tới mặt cỏ sân Kuala Lumpur, Nguyễn Xuân Son nói anh không thích thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, và đã từng gặp khó khăn khi đá ở Việt Nam. Dù vậy, tiền đạo gốc Brazil cho biết đây sẽ không phải là vấn đề lớn ở trận đấu với Malaysia ngày mai.

Chiều nay 15/8, HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ có buổi tập làm quen sân Kuala Lumpur. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho biết đội tuyển Việt Nam cần làm quen với mặt cỏ tại đây để có thể chơi tốt nhất trước đối thủ.