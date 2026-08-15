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Thể thao

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An Giang khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quy mô lớn đầu tiên sau sáp nhập

Nhật Huy

TPO - Tối 15/8, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I chính thức khai mạc. Gần 4.000 vận động viên thuộc 30 đoàn trong tỉnh sẽ tranh tài ở 21 môn, với 371 bộ huy chương. Đây là kỳ đại hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh An Giang sau sáp nhập tỉnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I mở màn sôi động với phần diễu hành của hơn 1.400 người. Một trong những nghi thức được chú ý tại lễ khai mạc là hành trình rước ngọn lửa truyền thống được lấy từ Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá), với sự tham gia của 45 vận động viên tiêu biểu. Ngọn lửa thắp lên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng chinh phục thành tích của các vận động viên.

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Lễ diễu hành các đoàn tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ I, năm 2026.

Đại hội năm nay tổ chức thi đấu 21 môn, với 371 bộ huy chương. Bên cạnh các môn có phong trào phát triển mạnh như điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, cờ vua, cờ tướng, các vận động viên còn tranh tài ở các môn võ, xe đạp, pickleball...

Khoảng 4.000 vận động viên thuộc 30 đoàn tham dự, đại diện cho 3 đặc khu, 24 cụm liên xã theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trước đây, cùng các lực lượng, sở, ngành và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, các cụm liên xã chủ động tuyển chọn vận động viên, thành lập đội tuyển và tham gia tối thiểu 14/21 môn thi đấu. Qua Đại hội còn giúp phát hiện những vận động viên có năng khiếu từ phong trào cơ sở, bổ sung nguồn lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

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Nghi thức thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ I.

Giai đoạn 2021-2025, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang tham dự 661 giải đấu, giành hơn 3.300 huy chương, trong đó có gần 1.000 huy chương vàng.

Tại các kỳ SEA Games, An Giang có 7 huấn luyện viên và 36 vận động viên tham gia, đóng góp 29 huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Đại hội còn được kỳ vọng tạo động lực đưa việc tập luyện thể thao trở thành nhu cầu thường xuyên trong đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và tạo nền tảng để thể thao An Giang phát triển cả về phong trào lẫn thành tích cao.

Nhật Huy
#An Giang #Đại hội Thể dục thể thao #vận động viên #thể thao #bóng đá

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