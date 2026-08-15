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Malaysia khủng hoảng đội hình, còn gì để đấu Việt Nam?

Hương Ly

TPO - Sức mạnh tấn công của Malaysia suy giảm mạnh khi HLV Tan Cheng Hoe không có Wan Kuzain và mũi khoan chủ lực Mohamadou Sumareh nhiều khả năng không kịp trở lại.

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HLV Tan và Kuzain trước trận Philippines.

Hàng tiền vệ Malaysia vỡ vụn vì sự vắng mặt của Wan Kuzain, Aliff Haiqal, Engku Shakir và Endrick tại bán kết. Trong số đó, Haiqal và Kuzain đá chính ở hàng tiền vệ Malaysia tại trận cuối cùng ở vòng bảng, gặp Philippines.

Khi không có Haiqal ở vai trò thu hồi bóng, dọn dẹp tuyến giữa và chân sáng tạo số 1 như Kuzain, kế hoạch của HLV Tan Cheng Hoe bị ảnh hưởng nặng. Trong 2 trận gần đây, Kuzain đóng góp một bàn thắng và 2 kiến tạo. Malaysia đã "cất" Kuzain lên ghế dự bị trong 2 trận đầu, giúp tiền vệ này lấy lại thể lực tốt nhất trước khi ra sân. Đến khi số 7 của Malaysia sung mãn và đạt phong độ tốt, anh bị CLB ở Mỹ rút về khẩn cấp.

HLV Tan thừa nhận Malaysia suy yếu nhiều vì chấn thương ở hàng tiền vệ. Theo triết lý huấn luyện của thuyền trưởng Malaysia tại ASEAN Cup 2026, hàng tiền vệ nắm vai trò chủ chốt để định hình cách chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công từ các đường chuyền chuyển trạng thái nhanh chóng của Malaysia.

Khi Endrick chấn thương và sớm từ bỏ giải đấu, HLV Tan đã sốc. Giờ đây, HLV sinh năm 1968 đối mặt bài toán khó hơn khi chỉ còn trong tay Ibrahim Manusi và Ziad El Basheer có thể chơi ở giữa sân. Cả Manusi và El Basheer đều ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở cấp độ đội tuyển.

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HLV Tan thừa nhận đội tuyển của ông ảnh hưởng nặng nề vì chấn thương.

Manusi lên tiếng cho biết: "Nếu được HLV Tan tin tưởng, tôi sẵn sàng đối đầu cùng Việt Nam, chúng tôi cần đoàn kết". Với việc cả Nur Shakir nguy cơ cao vắng mặt, cánh cửa để Manusi bước ra sân đá chính ở bán kết đã mở toang. Và khi Malaysia phải đặt niềm tin vào các vị trí như Manusi, đây chính là cơn khủng hoảng của họ.

HLV Tan tiếp tục đau đầu vì chấn thương của Sumareh. Ông Tan triệu tập Sumareh trở lại ngay sau khi làm HLV tạm quyền, trao cơ hội đá chính cho tiền đạo nhập tịch của Malaysia xuyên suốt hành trình vòng bảng. Sumareh luôn là vị trí nhận bóng thường xuyên của "Hổ Malay" để thực hiện các pha rê bóng và quấy rối hàng thủ đối phương.

Fazrul Amir Zaman, "bài tẩy" thường được HLV Tan đưa vào sân từ hiệp 2 để tạo đột biến, chắc chắn vắng mặt ở bán kết vì dính chấn thương cơ đùi. HLV Tan tiếp tục không có sự phục vụ của hậu vệ Jimmy Raymond.

Cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo của Malaysia đều sứt mẻ trước trận bán kết. HLV Tan sẽ đặt niềm tin vào các nhân tố chủ chốt còn lại, vẫn khỏe mạnh của Malaysia như hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, tiền vệ Pavithran Gunalan, Ezequiel Aguero và tiền đạo Paulo Josue.

Chuyến làm khách của thầy trò HLV Kim Sang-sik đến Malaysia sẽ bớt "giông bão" khi đối thủ sứt mẻ lực lượng. Sức ép dồn vào tuyển Việt Nam sẽ suy giảm nhiều phần khi Malaysia không được chơi tại Bukit Jalil. Các "Chiến binh sao vàng" cần tận dụng lợi thế để nắm lấy kết quả thuận lợi trước khi trở lại Mỹ Đình chơi trận bán kết lượt về.

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Hương Ly
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