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Singapore và bài toán chưa có lời giải trong lịch sử ASEAN Cup

Nguyễn Khánh

TPO - Thua 1-3 trước Thái Lan ở trận đấu tối 15/8, Singapore đang đối diện một nhiệm vụ mà suốt hơn hai thập kỷ qua chưa đội bóng Đông Nam Á nào từng hoàn thành: lội ngược dòng sau khi bị dẫn cách biệt 2 bàn trong trận bán kết lượt đi.

Kể từ năm 2004, khi AFF Cup (tên cũ của ASEAN Cup) chính thức áp dụng thể thức bán kết đá hai lượt đi - về, giải đấu đã chứng kiến hàng chục cặp knock-out với đủ loại kịch bản bất ngờ. Nhưng chưa có đội nào thua từ 2 bàn cách biệt trở lên ở lượt đi mà lật ngược được thế cờ ở lượt về để giành vé vào chung kết.

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Các cầu thủ Singapore (áo đỏ) lép vế hoàn toàn trước Thái Lan trong thất bại 1-3 ở trận bán kết lượt đi.

Trong 22 năm áp dụng thể thức này, chỉ có đúng ba lần các đội bóng xoay chuyển được cục diện sau khi thua ở lượt đi, và cả ba lần đó, khoảng cách bị dẫn trước chỉ dừng ở 1 bàn.

Indonesia năm 2004 thua Malaysia 1-2 ở Gelora Bung Karno rồi thắng ngược 4-1 tại Kuala Lumpur. Malaysia năm 2014 thua Việt Nam 1-2 trên sân Shah Alam rồi đánh bại chính Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình. Và gần nhất, Thái Lan năm 2022 thua Malaysia 0-1 ở Bukit Jalil rồi thắng lại 3-0 tại Thammasat để vào chung kết.

Ba cuộc lội ngược dòng, ba tỷ số khác nhau, nhưng điểm chung là chưa đội nào phải gánh khoảng cách 2 bàn trước khi bước vào lượt về. Đó chính là vạch ranh giới mà Singapore đang đối diện.

Thua 1-3 trước Thái Lan ngay trên sân nhà Jalan Besar, đoàn quân của Gavin Lee cần một chiến thắng cách biệt 3 bàn tại Bangkok để đi tiếp. Và như đã đề cập, đấy là nhiệm vụ mà chưa một tiền lệ nào trong lịch sử giải đấu cho thấy Singapore có thể hoàn thành.

Thử thách càng nặng nề hơn khi Thái Lan chưa thua trên sân nhà kể từ thất bại 0-1 trước Iraq ngày 7/9/2025. Rajamangala, nơi diễn ra trận lượt về, vì thế, là một pháo đài mà đội chủ nhà đã dựng lên những lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng không ủng hộ Singapore. Trước khi để thua 1-3 ở lượt đi ASEAN Cup 2026, đội bóng đảo quốc sư tử đã không thắng nổi Thái Lan trong khoảng 14 năm, tính đến trận vừa qua là 10 trận thua liên tiếp trước người Thái ở mọi cấp độ.

Lần gần nhất Singapore đánh bại Thái Lan cũng diễn ra ở AFF Cup, nhưng vào năm 2012 - khi ấy Singapore thắng 3-1 tại Jalan Besar ở lượt đi trận chung kết rồi vẫn lên ngôi vô địch dù thua ngược 0-1 ở lượt về. Đó là lần hiếm hoi cho thấy Thái Lan gục ngã trước Singapore, nhưng bối cảnh hoàn toàn khác: khi đó Singapore là đội dẫn trước, còn giờ họ mới là đội phải đuổi theo.

Thái Lan, với thắng lợi ở sân Jalan Besar, đang duy trì được phong độ rất ấn tượng. Ở vòng bảng, “bầy voi chiến” toàn thắng 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào cho đến khi Ilhan Fandi ghi bàn danh dự ở phút 84 trận lượt đi.

Trong khi đó, hành trình của Singapore gập ghềnh hơn nhiều với những kết quả hòa quả cảm nhưng cũng vô cùng nhọc nhằn trước Việt Nam và Indonesia. Tất cả những dữ kiện ấy cộng dồn lại thành một bức tranh đầy lo lắng cho Singapore trước giờ sang Bangkok.

Với thầy trò HLV Gavin Lee, trận bán kết lượt về không chỉ là cuộc chiến giành lại cơ hội đi tiếp, mà còn là một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ: vượt qua những rào cản vô hình của lịch sử giải đấu.

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Nguyễn Khánh
#Singapore #ASEAN Cup #Thái Lan #lội ngược dòng #bán kết #lịch sử #bóng đá

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