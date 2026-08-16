Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tiền vệ nhập tịch Malaysia thừa nhận thế yếu trước đội tuyển Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - Endrick dos Santos thừa nhận Malaysia dù đá trên sân nhà nhưng đang ở "cửa dưới" trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-08-16-luc-090408.png
Endrick từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

"Thực sự chúng tôi ở thế cửa dưới. Vấn đề không chỉ là từng cá nhân mà cả tập thể. Đội tuyển Việt Nam đang rất mạnh"-Endrick dos Santos cho biết.

Chiều 15/8, đội tuyển Malaysia đã có buổi tập làm quen sân Kuala Lumpur, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội Việt Nam. Kết thúc buổi tập, Endrick rất vui vẻ chào hỏi phóng viên Việt Nam tại lối ra cửa sân vận động.

Cán bộ truyền thông đội tuyển Malaysia đã từ chối đề nghị phỏng vấn cầu thủ do cận kề ngày thi đấu. Tuy nhiên, Endrick vẫn nán lại nói chuyện. Anh từng có 2 mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo Công an TPHCM nên tỏ ra rất cởi mở.

anh-chup-man-hinh-2026-08-15-luc-181920.png
Endrick chạy bộ với đầu gối dán băng hỗ trợ trên sân Kuala Lumpur chiều 15/8 (ảnh Hữu Phạm)

Theo Endrick, Malaysia gặp vấn đề với chấn thương của nhiều vị trí, đội gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh, các cầu thủ đều giàu kinh nghiệm thi đấu.

Bản thân tiền vệ gốc Brazil cũng đang gặp chấn thương, chưa rõ cơ hội ra sân. Ở buổi tập trên sân Kuala Lumpur, anh đeo băng ở đầu gối và chạy bộ, tập theo giáo án riêng. Bão chấn thương đang làm đau đầu HLV Tan Cheng Hoe.

Ngoài Endrick, Aliff Haiqal và Haquimi gặp chấn thương, Malaysia đồng thời vắng cả Jimmy Raymond, Fazrul Amir, Engku Shakir và Mohamadou Sumareh. Tiền vệ Wan Kuzain đã trở lại CLB chủ quản Sporting Jax tại Mỹ.HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đây là tình thế khó khăn với Malaysia bởi lực lượng còn lại đều trẻ.

anh-chup-man-hinh-2026-08-16-luc-090432.png
Ông Tan Chen Hoe đối diện bài toán nan giải về lực lượng (ảnh Hữu Phạm)

Với kinh nghiệm thi đấu ở V.League, Endrick được chờ đợi sẽ là "vũ khí" của Malaysia khi gặp Việt Nam. Anh cũng là người ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận thua 1-3 tại Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Thiên Trường hôm 31/3.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Endrick dos Santos #Malaysia #Tan Cheng Hoe

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe