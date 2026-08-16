Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Malaysia-Việt Nam: Vào hang bắt hổ

TP - Malaysia từng là đối thủ đầy duyên nợ với bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á nhưng hơn một thập niên trở lại đây, người Mã đã không còn duy trì được đà thăng tiến. Cuộc đối đầu ở bán kết ASEAN Cup 2026 ngày 16/8 tới hứa hẹn sẽ là trận cầu tưng bừng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Hổ mất nanh vuốt

Năm 2010, Malaysia đăng quang ngôi vô địch AFF Cup, giải đấu sau đó kết thúc với đội tuyển Việt Nam bằng cuộc chia tay HLV Henrique Calisto. Chỉ một năm trước đó, U23 Malaysia đánh bại đội tuyển U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games trên đất Vientiane (Lào).

Đấy cũng là giai đoạn bóng đá Việt Nam đau đáu giấc mơ về tấm HCV SEA Games và chức vô địch khu vực nhưng luôn trượt khỏi tầm tay. Cứ mỗi lần đối đầu những đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại không khỏi thấp thỏm.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ…

Không hề quá khi cho rằng một thập niên qua, Việt Nam luôn ở trong nhóm dẫn đầu khu vực, cạnh tranh ngang ngửa với Thái Lan về mặt thành tích. Ở đấu trường SEA Games, 4 kỳ gần nhất Việt Nam 3 lần đăng quang ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam cũng 2 lần vô địch vào các năm 2018 và 2024. Điểm đáng chú ý, hai lần đăng quang của Việt Nam ở cả đấu trường SEA Games và AFF Cup đều diễn ra trên “thánh địa” Rajamangala của người Thái, và đều là những cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Trở lại với Malaysia, lần gần nhất người Mã đánh bại Việt Nam cách đây đã 12 năm, cụ thể vào năm 2014, với chiến thắng 4-2 ở bán kết AFF Cup. Từ đó đến nay, Malaysia gặp Việt Nam tổng cộng 10 lần và thua tới 9 trận, chỉ hoà 1.

Xuân Son được dự đoán sẽ tỏa sáng giúp đội nhà chiến thắng trên sân khách

Trên thực tế, Malaysia từng khiến giới mộ điệu Việt Nam phải lo lắng với chính sách nhập tịch ồ ạt, tạo nên đoàn quân hùng hậu gồm các cầu thủ gốc nước ngoài. Đội tuyển Malaysia đã đánh bại đoàn quân của HLV Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu tại Vòng loại Asian Cup 2027 với cách biệt 4-0.

Tuy nhiên kết quả trận đấu sau đó đã bị đảo ngược khi FIFA và AFC phát hiện Malaysia có vi phạm trong quy trình nhập tịch cầu thủ.

Phán quyết của FIFA đã mở đường cho chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu lượt về trên sân Thiên Trường.

Đội tuyển Malaysia cũng trải qua đợt “thay máu” lực lượng mạnh mẽ khi tham dự ASEAN Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe được đưa trở lại ghế nóng, trong khi quân số của Malaysia gồm đa phần các cầu thủ trẻ.

Ông Tan Cheng Hoe chỉ giữ lại một số cầu thủ nhập tịch như Aguero, Josue hay cựu binh Sumareh. Lối chơi của tuyển Malaysia cũng trở nên thực dụng hơn.

Tại vòng bảng, Malaysia thua trận duy nhất trước Thái Lan và toàn thắng 3 trận còn lại để giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Nếu xét về thống kê, các thông số chuyên môn của đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn hẳn đối thủ. Chỉ riêng tiền đạo Đình Bắc đã có 5 bàn thắng, chỉ kém 2 bàn so với tổng số bàn Malaysia ghi được tại vòng bảng. Thủ môn Patrick Lê Giang và hàng thủ giữ sạch lưới gần cả vòng bảng, chỉ thua bàn duy nhất trước Campuchia trong khi Malaysia để thủng lưới 3 bàn.

Chiến thắng trên sân khách?

Các quan điểm thận trọng cho rằng HLV Kim Sang-sik sẽ lựa chọn phương án an toàn, chơi chắc chắn trên sân Kuala Lumpur với mục tiêu 1 trận hoà. Đội tuyển Việt Nam sẽ dành sức cho đòn đánh quyết định tại Mỹ Đình diễn ra ngày 19/8.

Vấn đề lại ở chỗ… ông Kim Sang-sik đang sở hữu hàng tấn công quá mạnh với 6 tiền đạo. Ba trong số này đều đang có phong độ ổn định và giàu khát khao chiến thắng: Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Các mũi tấn công của đội tuyển Việt Nam cũng đa dạng với những tiền vệ giàu kỹ thuật và có khả năng dứt điểm tốt như Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Đỗ Hoàng Hên. Điều này cho phép HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn ngay cả khi phải chơi trên sân khách.

Cần lưu ý thêm, hành lang cánh trái đội tuyển Việt Nam đặc biệt hiệu quả với Hai Long và Văn Vĩ rất có duyên ghi bàn. Đây chính là 2 cầu thủ đã lập công đầu trong trận đấu với Indonesia tại vòng bảng. \

Tuyến giữa Malaysia đã trở nên yếu hơn khi thiếu các cầu thủ nhập tịch giàu thể lực và sức mạnh. Đây là cơ hội để Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội be quét, kiểm soát toàn bộ khu trung tuyến trước khi tung những miếng đánh quyết định xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tại vòng bảng, Malaysia thua trận duy nhất trước Thái Lan và toàn thắng 3 trận còn lại để giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Nếu xét về thống kê, các thông số chuyên môn của đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn hẳn đối thủ.

Trong thế yếu, HLV Tan Cheng Hoe còn gặp khó khăn khi cơn bão chấn thương khiến Malaysia mất 3 cầu thủ Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Amir Zaman. Một cầu thủ quan trọng khác, Haiqal cũng có nguy cơ không thể ra sân.

Gunalan, ngôi sao đang lên của Malaysia đã thừa nhận rằng Malaysia cần nỗ lực 200% mới hy vọng giành chiến thắng.

HLV Tan Cheng Hoe cũng cho biết Malaysia đã quen với việc thua đội tuyển Việt Nam. Đây có thể là đòn nghi binh, nhưng dù có, nó cũng không phủ nhận được thực tế đội tuyển Việt Nam đang được đặt ở “kèo trên” so với đối thủ. Một chiến thắng ngay trên sân khách là kịch bản có thể chờ đợi với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.