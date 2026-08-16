Nhận định bán kết Malaysia vs Việt Nam, 20h00 ngày 16/8: Chiến thắng trong tầm tay

TPO - Nhận định bóng đá Malaysia vs Việt Nam, bán kết ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm trong tay loạt lợi thế để giành kết quả tốt trên sân Kuala Lumpur. Tuy nhiên, chính vì vị thế cửa trên, nhà đương kim vô địch phải thi đấu tập trung và cẩn trọng các mối đe dọa tiềm ẩn từ đối thủ.

Nhận định trước trận Malaysia vs Việt Nam

Trước giờ bóng lăn, Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ sẵn sàng đá chính trước Việt Nam. Đội chủ nhà không có sự phục vụ của Wan Kuzain, Aliff Haiqal, Engku Shakir, Fazrul Amir Zaman và Endrick. Mohamadou Sumareh và Jimmy Raymond bỏ ngỏ khả năng ra sân vì bị đau nhẹ sau trận cuối ở vòng bảng.

HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính tại trận bán kết lượt đi. Trong đó, hàng tiền vệ Malaysia khủng hoảng nghiêm trọng vì thiếu vắng Kuzain và Aliff Haiqal. "Hổ Malay" đen đủi đến nỗi vào đúng thời điểm Kuzain lấy lại thể lực sung mãn và có điểm rơi phong độ tốt, anh bị CLB chủ quản ở Mỹ gọi về khẩn cấp.

HLV Tan nói sức mạnh của Malaysia suy giảm nhiều phần vì mất nhiều trụ cột ở tuyến giữa.

Ngược lại, Việt Nam mang sang Malaysia đội hình mạnh nhất. HLV Kim liên tục xoay tua đội hình ở 4 trận vòng bảng, qua đó giúp các cầu thủ Việt Nam có thể lực sung mãn để bước vào trận knock-out đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Đây là sự khác biệt giữa Malaysia và Việt Nam. HLV Tan giờ không còn nhiều lựa chọn, dẫn đến dễ bị bắt bài. HLV Kim thì nắm đầy đủ yếu tố để tung ra nhiều đấu pháp gây bất ngờ cho Malaysia.

Trước đây, HLV Tan dẫn dắt Malaysia chạm trán Việt Nam 5 lần. Ông nhận lấy 4 thất bại và một trận hòa, trong đó có 90 phút bước ngoặt đưa Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2018. Giờ đây, trước ngày tái đấu các "Chiến binh sao vàng", HLV Tan không còn tuyên bố mạnh miệng như trước. Ông thừa nhận Việt Nam là đội ở cửa trên, từ vị thế của nhà ĐKVĐ và sở hữu đội hình có chất lượng lẫn kinh nghiệm ổn hơn Malaysia.

Các chuyên gia bóng đá và truyền thông Malaysia đều nhận định họ góp mặt tại bán kết đã là thành công. "Hổ Malay" giờ chẳng còn gì để mất và bước vào trận đấu trong tâm thế thoải mái, nếu thất bại cũng chẳng sao cả. Chính vì tình cảnh không còn gì để mất của Malaysia, đoàn quân dưới trướng HLV Kim cần tập trung nhiều hơn để nắm chắc lợi thế trên sân Kuala Lumpur.

Malaysia tổn thất rất nặng lực lượng. Đội chủ nhà cũng mất đi lợi thế tinh thần khi trận đấu tổ chức tại Kuala Lumpur thay vì Bukit Jalil. Việt Nam cần thắng Malaysia để tạo lợi thế đủ tốt trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Ban tổ chức giải đấu vừa nhắc lại ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho bán kết và chung kết.

Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim. Chúng ta sẽ tập trung vào những nhân tố có thể tạo đột biến của Malaysia ở trận này như Paulo Josue - tiền đạo đã ghi 3 bàn từ đầu giải.

Malaysia vào đến bán kết là thành tích vượt kỳ vọng.

Phong độ, thành tích đối đầu Malaysia - Việt Nam

Việt Nam chính là khắc tinh số 1 của Malaysia trong 10 năm gần đây. Ở trận đấu gần nhất 2 đội gặp nhau, thầy trò HLV Kim hạ Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, "Hổ Malay" thắng chúng ta 4-0 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup nhưng bị xử thua 0-3 vì bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Hơn 10 năm trôi qua, Malaysia không thắng nổi Việt Nam trên mọi mặt trận. HLV Tan là chứng nhân cho giai đoạn ác mộng của Malaysia khi gặp Việt Nam. Từ ASEAN Cup 2018 đến vòng loại World Cup 2022, Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang-seo liên tục khiến "Hổ Malay" cúi đầu rời trận.

Sau 8 năm kể từ ASEAN Cup 2018, HLV Tan trở lại giữ "ghế nóng" Malaysia trên cương vị tạm quyền. Vị thế của 2 đội tuyển ngày càng kéo ra xa khi Malaysia đang vật lộn trong cơn khủng hoảng của cả nền bóng đá. Việt Nam đang giữ vị thế ĐKVĐ và tiếp tục phát triển ở triều đại của HLV Kim.

Sau HLV Tan, Malaysia có thêm chứng nhân cho những thất bại trước Việt Nam là Sumareh. Trở lại thời điểm 8 năm trước, Sumareh dẫn đầu làn sóng nhập tịch cầu thủ không có gốc gác ở đội tuyển Malaysia. Ngay lúc này, HLV Tan bí bách đến nỗi phải triệu tập trở lại Sumareh cho ASEAN Cup 2026, khi chân sút này tưởng như đã hết cơ hội ở đội tuyển.

Thông tin lực lượng Malaysia vs Việt Nam

Cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo của Malaysia đều sứt mẻ trước trận bán kết. HLV Tan sẽ đặt niềm tin vào các nhân tố chủ chốt còn lại, vẫn khỏe mạnh của Malaysia như hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, tiền vệ Pavithran Gunalan, Ezequiel Aguero và tiền đạo Paulo Josue.

Đối thủ sẽ rất khó đoán HLV Kim dùng đội hình gì cho trận bán kết. Ở trận đấu quyết định với Indonesia, HLV Kim khiến tất cả bất ngờ khi cất cả Xuân Son và Hoàng Hên lên ghế dự bị. Với Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Hai Long và Tài Lộc, Malaysia không thể biết Việt Nam ra sân với đội hình nào. Đây là lợi thế của chúng ta về chiều sâu lực lượng và nhiều cầu thủ đều đạt điểm rơi phong độ lý tưởng.