Giải Pickleball LCF gây quỹ 400 triệu đồng hướng về đồng bào vùng biên

TPO - Không chỉ tạo sân chơi sôi động cho 500 VĐV, Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental còn lan tỏa thông điệp “Trao hy vọng, gửi yêu thương” khi quyên góp 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện.

Giải Pickleball LCF tranh cúp Miss Dental 2026 đã diễn ra sôi động tại cụm sân Pickleball 35 Trần Quý Kiên (Hà Nội), với sự góp mặt của 24 đội đại diện các cơ quan, ban ngành, báo chí, doanh nghiệp và 12 đội thuộc nhóm “12 con giáp”.

Sau một ngày tranh tài, các vận động viên mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng quyết liệt và giàu tính cạnh tranh. Tổng cơ cấu giải thưởng của giải lên tới 300.000.000 đồng.

Ở nội dung Cơ quan, ban ngành, Team VTV giành chức vô địch, Team Báo Dân Việt đoạt giải Nhì. Hai đội Team Maison Xanh BSM và Team Galaxy Việt Nam đồng hạng Ba.

Ở nội dung 12 Con giáp, Team Quý Hợi bước lên ngôi cao nhất, Team Canh Ngọ giành giải Nhì, trong khi Team P84 và Team Nhâm Thân cùng nhận giải Ba.

Tại nội dung dành cho Lãnh đạo, cặp VĐV Đỗ Minh Chính - Trần Quang Kế giành chức vô địch, còn cặp VĐV Tuấn Đặng - Chiến Đặng về Nhì. Hai cặp VĐV Xông Triện - Chí Công và Nguyễn Tuấn Việt - Dương Minh Đức đồng hạng Ba.

400 triệu đồng hướng về đồng bào vùng biên

Sau các nội dung thi đấu, lễ bế mạc và Gala trao giải được tổ chức hoành tráng, với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ Lương Gia Huy, Quang Trung, Tuấn Hùng, Nguyễn Linh và Hải Lý, mang đến nhiều tiết mục biểu diễn trong đêm Gala.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đấu giá gây quỹ thiện nguyện. Thông qua việc đấu giá thành công 4 vật phẩm, Ban tổ chức huy động được 400.000.000 đồng.

Số tiền trên được dành để đồng hành cùng chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hướng tới hỗ trợ đồng bào tại các khu vực biên giới, vùng cao còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tá Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai - đánh giá cao công tác tổ chức của giải, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Quang, nguồn kinh phí quyên góp được sẽ góp phần thiết thực vào chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, qua đó sẻ chia khó khăn, mang sự hỗ trợ và tình cảm của cộng đồng đến với đồng bào vùng cao biên giới.