Nhận định Siêu cúp Anh: Arsenal vs Man City, 21h00 ngày 16/8: Danh hiệu đầu tiên

TPO - Nhận định bóng đá trận Arsenal vs Man City, Community Shield (Siêu Cúp Anh), lúc 21h00 ngày 16/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal của Mikel Arteta bước vào trận đấu với tham vọng lần thứ 18 đăng quang, trong khi Man City bắt đầu kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca.

Nhận định trước trận đấu

Danh hiệu đầu tiên, hay theo cách nhiều người vẫn gọi là một chiếc cúp mang tính mở màn, của bóng đá Anh mùa 2026/2027 sẽ được quyết định tại sân Principality ở Cardiff vào tối nay, 16/8. Đây là lần đầu sau 20 năm, Community Shield trở lại sân đấu ở Cardiff.

Cuộc đối đầu gợi lại Community Shield 2023, khi Arsenal của Mikel Arteta hòa Man City 1-1 sau 90 phút trước khi thắng 4-1 trên chấm luân lưu. Fabio Vieira là người thực hiện quả đá quyết định, mang về chiếc Community Shield thứ 17 trong lịch sử Pháo thủ.

Có một sự trùng hợp đặc biệt khi Arsenal trở lại Cardiff. Năm 2005, cũng tại sân đấu này, Patrick Vieira thực hiện quả luân lưu cuối cùng giúp Arsenal đánh bại Manchester United 5-4 sau trận chung kết FA Cup hòa 0-0 sau 120 phút. Đúng 18 năm sau, một cầu thủ khác mang họ Vieira, Fabio Vieira, lại sút quả quyết định giúp Arsenal vượt qua Man City ở Community Shield 2023.

Cardiff vì thế mang lại nhiều ký ức đẹp cho Arsenal, nhưng phong độ chuẩn bị của nhà vô địch Premier League lại chưa thực sự thuyết phục.

Sau chiến thắng 3-0 trước MK Dons trong trận đấu kín, đội bóng của Arteta chỉ thắng một trong 4 trận giao hữu trong 90 phút. Arsenal khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trên sân Girona ngày 1/8, nhưng sau đó thua Real Betis 1-3 ngày 5/8, thua Borussia Dortmund 2-3 ngày 9/8 ở Emirates Cup, rồi hòa Como 1-1 ngày 12/8. Ở trận cuối, Arsenal thắng Como 4-3 trên chấm luân lưu.

Dù vậy, Community Shield lại là đấu trường Arsenal có duyên đặc biệt với những loạt đấu súng. Cả hai lần vô địch trong thập niên 2020 của Pháo thủ đều đến sau loạt luân lưu: thắng Liverpool năm 2020 và Man City năm 2023. Trước Liverpool, Arsenal hòa 1-1 rồi thắng 5-4 trên chấm 11 m. Ba năm sau, kịch bản tương tự lặp lại trước Man City với tỷ số luân lưu 4-1.

Nếu thắng tại Cardiff lần này, Arsenal sẽ sở hữu Community Shield thứ 18. Hiện họ đứng thứ hai trong lịch sử giải với 17 lần đăng quang, chỉ sau MU với 21 lần. Tuy nhiên, thống kê này có một chi tiết thú vị: 21 danh hiệu của MU gồm 17 lần vô địch riêng và bốn lần đồng vô địch, trong khi 17 danh hiệu của Arsenal gồm 16 lần vô địch riêng và một lần chia sẻ. Vì vậy, nếu đánh bại Man City, Arsenal sẽ nâng tổng số danh hiệu lên 18 và đồng thời cân bằng MU với 17 lần vô địch hoàn toàn.

Ở phía đối diện, Man City đã giành Community Shield 7 lần, với ba trong số đó dưới thời HLV Pep Guardiola. Lần gần nhất The Citizens nâng chiếc khiên là năm 2024, khi hòa MU 1-1 trước khi thắng 7-6 trên chấm luân lưu tại Wembley. Chỉ MU, Arsenal, Liverpool và Everton có số lần đăng quang nhiều hơn Man City; Tottenham cũng có 7 danh hiệu.

Man City có mặt tại Cardiff nhờ chức vô địch FA Cup 2025/2026. Đội bóng khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Guardiola đánh bại Chelsea 1-0 trong trận chung kết ngày 16/5, với bàn duy nhất của Antoine Semenyo ở phút 72. Đây là FA Cup thứ 8 trong lịch sử Man City.

Nhưng Community Shield 2026 mở ra một chương hoàn toàn mới tại Etihad. HLV Enzo Maresca sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV Man City sau khi kế nhiệm Guardiola. Bởi vậy, cuộc đấu từng được mô tả là màn so tài giữa “người học trò” Arteta và “người thầy” Guardiola giờ trở thành phép thử đầu tiên dành cho Maresca trong công việc nhiều áp lực nhất sự nghiệp huấn luyện của ông.

So với Arsenal, quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Man City ổn định hơn về kết quả trong 90 phút.

The Citizens mở đầu chuyến du đấu bằng trận hòa Inter Milan 1-1 ngày 1/8, trước khi thua 1-3 ở loạt luân lưu. Ngày 5/8, họ đánh bại đội Các ngôi sao K-League 3-1 tại Seoul. Bốn ngày sau, Man City tiếp tục thắng Atletico Madrid 3-1, qua đó khép lại ba trận tiền mùa giải mà không thua trong thời gian thi đấu chính thức.

Đáng chú ý, trước Atletico, Man City bị Jorge Dominguez chọc thủng lưới ở phút 43, nhưng lật ngược thế trận nhờ cú đúp chỉ trong vòng hai phút của Omar Marmoush ở các phút 57 và 59, trước khi Rayan Ait-Nouri ấn định chiến thắng ở phút 90. Marmoush đang là một trong những cầu thủ đạt trạng thái thi đấu tốt nhất của Man City trong bối cảnh Erling Haaland không tham dự các trận giao hữu tiền mùa giải.

Thông tin lực lượng

Arsenal bước vào trận tranh Community Shield với những tổn thất đáng kể ở hàng phòng ngự. HLV Mikel Arteta tiếp tục không có sự phục vụ của Jurrien Timber vì chấn thương háng và William Saliba do vấn đề ở lưng. Timber dự kiến cần thêm vài tuần để hồi phục, trong khi Saliba có nguy cơ phải nghỉ thi đấu vài tháng.

Ngoài hai trường hợp trên, phần còn lại của đội hình nhà vô địch Premier League đều đã trở lại và sẵn sàng thi đấu, bao gồm nhóm tuyển thủ Anh và Tây Ban Nha vừa tham dự World Cup. Tuy nhiên, Declan Rice, Bukayo Saka và Martin Zubimendi nhiều khả năng chưa được xếp đá chính bởi cả ba chưa thi đấu phút nào trong giai đoạn tiền mùa giải.

Ở chiều ngược lại, tân binh trị giá 75 triệu bảng Bruno Guimaraes đã sẵn sàng cho lần đầu tiên xuất phát trong đội hình chính thức. Tiền vệ người Brazil trước đó vào sân từ ghế dự bị ở trận hòa Como 1-1.

Trong khung thành, David Raya gần như chắc chắn trở lại vị trí số một thay Kepa Arrizabalaga. Thủ môn người Tây Ban Nha đang có tâm lý tốt sau màn trình diễn nổi bật hồi giữa tuần, khi cản phá thành công hai quả phạt đền.

Bên phía Man City, Erling Haaland đã trở lại trung tâm huấn luyện trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, tương tự Rice, Saka cùng một số tuyển thủ Arsenal, tiền đạo 26 tuổi chưa thi đấu bất kỳ phút nào trong giai đoạn tiền mùa giải. Vì vậy, Haaland nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.

Man City cũng có thể phải thực hiện ít nhất hai điều chỉnh so với đội hình xuất phát ở trận gặp Atletico Madrid. Savinho, cầu thủ đang nhận được sự quan tâm từ Tottenham Hotspur, vắng mặt trong buổi tập đầu tuần vì bị ốm. Trong khi đó, Tijjani Reijnders đang tiến gần đến thương vụ trị giá 52 triệu bảng để chuyển sang Saudi Pro League.

Rodri cũng không thể góp mặt sau ca phẫu thuật lưng. Trong bối cảnh đó, Nico Gonzalez và Mateo Kovacic nhiều khả năng được bố trí thành cặp tiền vệ trung tâm của Man City.

Tân binh Elliot Anderson vẫn đang chờ trận ra mắt đội bóng mới. Với tình hình hiện tại, khả năng cao tiền vệ này chỉ được đăng ký trên băng ghế dự bị ở trận tranh Community Shield.