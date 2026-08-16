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LION Championship 34: Hoàng Đức và Đình Khải hẹn nhau ở chung kết hạng 52kg

Trọng Đạt

TPO - Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải lần lượt vượt qua Võ Tiến Đạt và Bùi Xuân Nguyên tại LION Championship 34, qua đó tạo nên cặp đấu chung kết MMA Pro hạng 52kg đầy chờ đợi.

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Lê Hoàng Đức (xanh) hạ Võ Tiến Đạt giành quyền vào chung kết hạng 52kg. Ảnh: VMMAF.

LION Championship 34 khép lại tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) với hàng loạt màn so tài hấp dẫn. Ở trận đấu tâm điểm, Lê Hoàng Đức tiếp tục thể hiện kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát thế trận khi đối đầu Võ Tiến Đạt.

Nhà vô địch Muay thế giới chủ động giữ cự ly, sử dụng những đòn chân chính xác và liên tục gây sức ép, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối đánh. Sau ba hiệp đấu, Hoàng Đức được cả ba trọng tài chấm thắng, qua đó giành vé vào chung kết MMA Pro hạng 52kg.

Đối thủ của Hoàng Đức trong trận tranh chức vô địch là Bùi Đình Khải. Ở trận bán kết còn lại, Đình Khải tạo ra một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất LC34 với cú đá thẳng chính xác vào vùng thân Bùi Xuân Nguyên. Đòn đánh khiến Xuân Nguyên không thể tiếp tục thi đấu, giúp Đình Khải thắng TKO thuyết phục.

Cuộc đối đầu giữa Hoàng Đức và Đình Khải vì thế trở thành một trong những màn so tài đáng chờ đợi tiếp theo của LION Championship. Hoàng Đức sở hữu kinh nghiệm dày dạn cùng nền tảng striking nổi bật, trong khi Đình Khải cho thấy sức trẻ, tốc độ và khả năng tạo đột biến bằng những đòn đánh uy lực.

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Bùi Đình Khải thắng Bùi Xuân Nguyên giành quyền vào chung kết hạng 52kg. Ảnh: VMMAF.﻿

Không chỉ có hai trận bán kết hạng 52kg, LC34 còn chứng kiến nhiều màn trình diễn đáng chú ý ở các hạng cân khác.

Tại hạng 56kg, Lưu Đức Mạnh vượt qua Lương Trọng Nghĩa bằng quyết định đồng thuận sau ba hiệp. Trọng Nghĩa có thời điểm gây sức ép bằng những chuỗi đòn boxing, nhưng Đức Mạnh kịp điều chỉnh chiến thuật ở hiệp cuối, chủ động áp sát và kiểm soát trận đấu để bảo toàn lợi thế.

Cũng ở hạng 56kg, Huỳnh Ngọc Tín tiếp tục chứng minh sức mạnh trong các pha đánh đứng khi chạm trán Trần Ngọc Lâm. Võ sĩ có biệt danh “Nghệ nhân knockout” sớm tạo khác biệt bằng những đòn đánh nặng và chính xác. Trọng tài phải can thiệp khi hiệp một mới trôi qua 2 phút 34 giây, giúp Ngọc Tín giành chiến thắng TKO. Đây cũng là một trong những màn kết thúc nhanh và ấn tượng nhất tại LION Championship 34.

Ở hạng 60kg, Lê Quang Linh giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận trước Lê Minh Hoàng sau ba hiệp giằng co. Quang Linh nhập cuộc tốt với khả năng đánh đứng hiệu quả, trong khi Minh Hoàng dần tìm được cách gây khó khăn bằng những tình huống áp sát, đeo bám và kiểm soát.

Dù vậy, Quang Linh vẫn duy trì khả năng tạo sát thương và giữ được lợi thế đến hết trận để thuyết phục cả ba trọng tài.

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Kpa Thuân (xanh) giành chiến thắng trong lần đầu thi đấu ở thể thức MMA Pro. Ảnh: VMMAF.

Một cuộc lội ngược dòng đáng chú ý khác thuộc về Kpa Thuân trong lần đầu thi đấu ở thể thức MMA Pro. Đối đầu Phan Huy Hoàng, Kpa Thuân khởi đầu khó khăn khi bị đánh knockdown và liên tục phải chống đỡ những nỗ lực khóa siết của đối thủ.

Tuy nhiên, khả năng phòng thủ cùng nền tảng vật giúp Kpa Thuân dần lấy lại thế trận. Sang hiệp ba, võ sĩ này tung cú móc trúng vùng thân khiến Huy Hoàng không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giành chiến thắng bằng TKO.

Ở nội dung MMA Pro nữ hạng 56kg, Võ Nguyễn Ngọc Linh vượt qua Tạ Mai Hương bằng quyết định đồng thuận sau ba hiệp. Trận đấu diễn ra khá thận trọng, nhưng Ngọc Linh tạo được ưu thế nhờ khả năng đưa đối thủ xuống sàn và duy trì vị trí kiểm soát. Chiến thắng giúp đại diện Raptor MMA tiếp tục ghi dấu ấn tại hạng cân 56kg nữ.

Trọng Đạt
#LION Championship #MMA #hạng 52kg #bán kết #chung kết #TP.HCM

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