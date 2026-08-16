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Messi nhận điểm thấp nhất sau 3 năm, Inter Miami khủng hoảng toàn diện

Hương Ly

TPO - Lionel Messi chưa lấy lại thể trạng và phong độ sau nỗi đau mất bố. Trước Nashville, siêu sao người Argentina bỏ lỡ một quả phạt đền.

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Chuyên trang thống kê Sofascore chấm Messi 6,2 điểm sau trận đấu mới nhất. Kể từ trận đấu giữa PSG và Reims vào tháng 1/2023 (6 điểm), thủ quân Inter Miami mới bị chấm điểm thấp như vậy.

Trước đó, Messi có chuỗi 11 trận liên tiếp được chấm trên 8 điểm. Trước khi ông Jorge Messi qua đời, Leo chơi bùng nổ trước San Luis, ghi 2 bàn có một kiến tạo và nhận 10 điểm tuyệt đối. Thủ quân Inter Miami hội quân cùng CLB ngay khi lo liệu xong đám tang cho bố, dẫn đến phong độ lẫn thể lực chưa ở trạng thái tốt nhất.

Trước Nashville, Leo bỏ lỡ một quả phạt đền. Anh chạm bóng 58 lần ở trận này, thực hiện 34 đường chuyền. Trong 34 đường chuyền của Leo, chỉ một tình huống tạo ra cơ hội cho đồng đội. Số 10 của Inter Miami dứt điểm 11 lần nhưng chỉ 2 tình huống trúng đích. Từ rất lâu Messi mới chơi trận đấu nhạt nhòa và thiếu ý tưởng như vậy.

Siêu sao sinh năm 1987 đã sút hỏng quả phạt đền thứ 3 liên tiếp, kéo dài từ vòng bảng World Cup 2026 đến hiện tại. Tính riêng giải đấu MLS, đây là lần đầu Messi sút hỏng phạt đền kể từ ngày 13/9/2025.

Khi Messi vật vờ trên sân, Inter Miami thiếu phương án tấn công. Họ cầm bóng 52% nhưng chỉ tung được 9 cú sút. Nashville dứt điểm nhiều gần gấp đôi Inter Miami. Sau cùng, Messi và đồng đội phải gánh lấy trận thua nặng nề 1-4 trên sân khách.

Inter Miami trải qua chuỗi trận tệ nhất từ khi chiêu mộ thành công Messi. Đội bóng của David Beckham thua 3 trận liền, kể từ chiến thắng 4-2 trước San Luis vào ngày 6/8. Họ thua Monterrey 1-2, bị Leon hạ gục 3-2 ngay trên sân nhà và thua thảm Nashville. Inter Miami bị loại khỏi Leagues Cup và đang thất thế trước Nashville ở MLS 2026.

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Chấm điểm 2 CLB.
Hương Ly
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