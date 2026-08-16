Sát giờ đấu Việt Nam, Malaysia kêu gọi CĐV lấp đầy sân

TPO - Chỉ còn vài giờ trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục kêu gọi người hâm mộ tới sân tiếp sức cho Harimau Malaya.

Cuộc chiến giữa Malaysia và Việt Nam không chỉ nóng trên sân cỏ. Trước giờ bóng lăn tại sân Kuala Lumpur, đội chủ nhà vẫn đang nỗ lực kêu gọi người hâm mộ tới sân, với mục tiêu biến các khán đài thành điểm tựa thực sự cho Harimau Malaya ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Sát giờ diễn ra trận đấu, vé dành cho người hâm mộ Malaysia vẫn chưa được bán hết. Theo hệ thống bán vé chính thức cập nhật chiều 16/8, một số khu vực có vị trí đẹp như A1, A2, A4, B1 và B2 đã hết vé.

Tuy nhiên, nhiều khu phổ thông dành cho CĐV chủ nhà như B3, C1 và D1 vẫn còn chỗ. Vé người lớn tại các khu vực này có giá 50 RM, chưa bao gồm 5,62 RM phí dịch vụ. Vé dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi có giá 5 RM, cộng thêm 4,60 RM phí dịch vụ.

Trong khi đó, một phần khu D1 được bố trí riêng cho CĐV Việt Nam cũng có giá 50 RM và đến chiều 16/8 vẫn đang mở bán, chưa có thông báo hết vé.

Theo cập nhật của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đến hết ngày 15/8, mới có 5.219 vé được bán cho trận bán kết Malaysia - Việt Nam, trong khi sân Kuala Lumpur có sức chứa khoảng 18.000 khán giả.

Trước tình hình đó, FAM liên tục đăng tải các thông điệp trên trang chủ và mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ Harimau Malaya tới sân tiếp sức cho đội tuyển, đồng thời dẫn đường link mua vé cho cuộc đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường vé không quá sôi động được truyền thông Malaysia chỉ ra là mức giá tăng đáng kể so với vòng bảng. Vé phổ thông dành cho người lớn được nâng từ 30 RM lên 50 RM, tương đương mức tăng gần 67%. New Straits Times cho biết việc tăng giá đã gây ra phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ Malaysia.

Trận bán kết lượt đi Malaysia - Việt Nam diễn ra lúc 21h ngày 16/8 theo giờ Malaysia, tức 20h giờ Việt Nam, trên sân Kuala Lumpur. Trước giờ bóng lăn, Malaysia không chỉ chuẩn bị cho cuộc đấu về chuyên môn dưới sân. Đội chủ nhà còn chạy đua với thời gian để lấp đầy các khán đài, qua đó biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực sự đối với tuyển Việt Nam.

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