Tuyển Malaysia lại đón nhận thêm 2 'thương binh', tan hoang lực lượng trước Việt Nam

Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines.

Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ.

Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.

Tiền vệ Aliff Haiqal Lau sẽ không thể dự trận gặp Việt Nam

Tình hình nhân sự càng trở nên đau đầu hơn khi tiền vệ trụ cột Wan Kuzain buộc phải nói lời chia tay các đồng đội để trở về Mỹ, nhằm thực hiện cam kết với câu lạc bộ chủ quản. "Thật không dễ dàng để đối mặt với vấn đề chấn thương", ông Tan Cheng Hoe thẳng thắn chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tinh thần của tập thể tuyển Malaysia vẫn là rất lạc quan: "Với tư cách là người đứng đầu, tôi vẫn phải giữ một thái độ tích cực nhất với những cầu thủ còn lại".

Niềm hy vọng đang được thắp lên khi tiền vệ Mohamadou Sumareh đã quay trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội và có khả năng rất cao sẽ được đá chính. “Sumareh đã tập luyện cùng đội và có khả năng sẽ ra sân vào ngày mai. Nhưng Aliff Haiqal, Engku Nur Shakir và một vài cầu thủ khác sẽ không thể ra sân".

Theo Stadium Astro, tuyển Malaysia chỉ còn 16 cầu thủ để sử dụng cho trận gặp Việt Nam. Điều đó có nghĩa ngoài 11 cầu thủ đá chính, họ chỉ còn 5 phương án trên băng ghế dự bị (không tính các thủ môn). Như vậy, HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng các phương án nhân sự. Theo truyền thông Malaysia, dàn cầu thủ trẻ gồm Daryl Sham, Ziad El Basheer và Ibrahim Manusi có thể được sử dụng trước Việt Nam. Trong số này, có người thậm chí chưa đá trận nào từ đầu ASEAN Cup 2026.