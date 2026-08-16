Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chấm điểm cầu thủ Việt Nam vs Malaysia: Người hùng Patrik Lê Giang

Hương Ly
Hữu Phạm

TPO - Không phải Xuân Son hay Hoàng Đức, Patrik Lê Giang mới là vị trí được chấm điểm cao nhất, theo tính toán của chuyên trang thống kê Sofascore.

1786890462486-8731407865152588580-g6368102153813861992-79041d7ed928b8fc3b0783d53b16f09e.jpg

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt ải Malaysia thành công nhờ bàn thắng của Xuân Son và tình huống cầu thủ chủ nhà phản lưới. Với chiến thắng 2-0, nhà đương kim vô địch nắm lợi thế lớn trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình chơi trận bán kết lượt về.

Chuyên trang thống kê Sofascore chấm Patrik Lê Giang 7,8 điểm, cao nhất trên sân. Trận này, Lê Giang cứu thua 3 lần, đều là các cơ hội mười mươi của Malaysia. Điểm nhấn đặc biệt của Lê Giang nằm ở pha tung người cản phá cú sút từ Paulo Josue vào cuối trận.

Trong hiệp 2, Patrik Lê Giang bị trọng tài rút thẻ đỏ. Đặng Văn Lâm đã sẵn sàng vào sân. Tuy nhiên, trọng tài xem VAR và xóa thẻ, giúp Lê Giang tiếp tục thi đấu và duy trì sự chắc chắn trong khung gỗ.

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được chấm điểm cao thứ 2 ở đội hình Việt Nam (7,6 điểm). Trong 90 phút trên sân Kuala Lumpur, Việt Anh có 7 tình huống cản phá giải nguy cho Việt Nam. Anh thực hiện thêm 2 tình huống đánh chặn thành công và 3 lần đòi lại quyền kiểm soát bóng. Việt Anh đã thắng cả 4 tình huống tranh chấp trên không.

anh-man-hinh-2026-08-16-luc-221722.png
Điểm số cụ thể của cầu thủ 2 đội.

Nhóm cầu thủ có điểm số cao của chúng ta tiếp tục gọi tên Đình Bắc (7,4 điểm), Tiến Anh (7,2 điểm), Xuân Son, Hoàng Đức, Xuân Mạnh và Thành Chung (7 điểm). Văn Vĩ (6,6 điểm) là vị trí bị đánh giá thấp nhất ở đội hình Việt Nam.

Xuân Son ghi bàn đặc biệt quan trọng cho nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, tác động của Son vào thế trận chung của Việt Nam chỉ ở mức vừa đủ. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil dứt điểm 4 lần ở trận này, có 2 pha trúng đích và chuyển hóa một bàn.

Đình Bắc không ghi bàn nhưng hoạt động năng nổ nhất trên hàng công Việt Nam. Cụ thể, số 9 của chúng ta chạm bóng 37 lần, thực hiện 4/5 tình huống rê bóng thành công. Đình Bắc chuyền 20 lần, đạt tỷ lệ chính xác 90% và có một tình huống dọn cỗ cho đồng đội.

Điểm sáng còn gọi tên Tiến Anh, người đã thực hiện đường kiến tạo tuyệt vời cho Xuân Son lao vào đánh đầu mở tỷ số. Một lần nữa, công thức Tiến Anh tạt bóng - Xuân Son đánh đầu lại phát huy tác dụng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chơi không bùng nổ trên sân Kuala Lumpur nhưng biết cách tăng tốc đúng lúc và tận dụng thời cơ. 2-0 là cách biệt vừa đủ để chúng ta có tâm lý thoải mái trước trận bán kết lượt về.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
Hữu Phạm
#Việt Nam #Malaysia #Patrik Lê Giang #bóng đá #kết quả trận đấu #đội tuyển Việt Nam #bán kết #việt nam 2-0 malaysia #video việt nam 2-0 malaysia #highlight việt nam 2-0 malaysia #kết quả việt nam 2-0 malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe