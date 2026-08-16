Chấm điểm cầu thủ Việt Nam vs Malaysia: Người hùng Patrik Lê Giang

TPO - Không phải Xuân Son hay Hoàng Đức, Patrik Lê Giang mới là vị trí được chấm điểm cao nhất, theo tính toán của chuyên trang thống kê Sofascore.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt ải Malaysia thành công nhờ bàn thắng của Xuân Son và tình huống cầu thủ chủ nhà phản lưới. Với chiến thắng 2-0, nhà đương kim vô địch nắm lợi thế lớn trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình chơi trận bán kết lượt về.

Chuyên trang thống kê Sofascore chấm Patrik Lê Giang 7,8 điểm, cao nhất trên sân. Trận này, Lê Giang cứu thua 3 lần, đều là các cơ hội mười mươi của Malaysia. Điểm nhấn đặc biệt của Lê Giang nằm ở pha tung người cản phá cú sút từ Paulo Josue vào cuối trận.

Trong hiệp 2, Patrik Lê Giang bị trọng tài rút thẻ đỏ. Đặng Văn Lâm đã sẵn sàng vào sân. Tuy nhiên, trọng tài xem VAR và xóa thẻ, giúp Lê Giang tiếp tục thi đấu và duy trì sự chắc chắn trong khung gỗ.

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được chấm điểm cao thứ 2 ở đội hình Việt Nam (7,6 điểm). Trong 90 phút trên sân Kuala Lumpur, Việt Anh có 7 tình huống cản phá giải nguy cho Việt Nam. Anh thực hiện thêm 2 tình huống đánh chặn thành công và 3 lần đòi lại quyền kiểm soát bóng. Việt Anh đã thắng cả 4 tình huống tranh chấp trên không.

Điểm số cụ thể của cầu thủ 2 đội.

Nhóm cầu thủ có điểm số cao của chúng ta tiếp tục gọi tên Đình Bắc (7,4 điểm), Tiến Anh (7,2 điểm), Xuân Son, Hoàng Đức, Xuân Mạnh và Thành Chung (7 điểm). Văn Vĩ (6,6 điểm) là vị trí bị đánh giá thấp nhất ở đội hình Việt Nam.

Xuân Son ghi bàn đặc biệt quan trọng cho nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, tác động của Son vào thế trận chung của Việt Nam chỉ ở mức vừa đủ. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil dứt điểm 4 lần ở trận này, có 2 pha trúng đích và chuyển hóa một bàn.

Đình Bắc không ghi bàn nhưng hoạt động năng nổ nhất trên hàng công Việt Nam. Cụ thể, số 9 của chúng ta chạm bóng 37 lần, thực hiện 4/5 tình huống rê bóng thành công. Đình Bắc chuyền 20 lần, đạt tỷ lệ chính xác 90% và có một tình huống dọn cỗ cho đồng đội.

Điểm sáng còn gọi tên Tiến Anh, người đã thực hiện đường kiến tạo tuyệt vời cho Xuân Son lao vào đánh đầu mở tỷ số. Một lần nữa, công thức Tiến Anh tạt bóng - Xuân Son đánh đầu lại phát huy tác dụng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chơi không bùng nổ trên sân Kuala Lumpur nhưng biết cách tăng tốc đúng lúc và tận dụng thời cơ. 2-0 là cách biệt vừa đủ để chúng ta có tâm lý thoải mái trước trận bán kết lượt về.