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Truyền thông Malaysia nghĩ gì khi bị Việt Nam quật ngã ngay trên sân nhà?

Hương Ly
Hữu Phạm

TPO - Truyền thông Malaysia thừa nhận cơ hội đi tiếp của họ trở nên mong manh sau khi thua nhà đương kim vô địch 0-2 trên sân nhà.

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"Việt Nam đã tiến gần tới trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi thắng Malaysia 2-0 tại sân Kuala Lumpur. Chúng ta ra sân với đội hình thiếu hụt, với Daryl lần đầu đá chính. Sau đó, Rodney rời sân và nhường chỗ cho Aysar Hadi Shapri. Sau tỷ số này, Malaysia phải đối mặt nhiệm vụ lật ngược thế cờ tại sân Mỹ Đình", NST News bình luận trận đấu.

"Đây là một đêm đáng quên của Malaysia khi thua Việt Nam 0-2 trên sân nhà. Sau khi Việt Nam có bàn mở tỷ số, họ chơi phòng ngự phản công và nhường thế cầm bóng chủ động cho chúng ta. Malaysia tấn công nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn chơi kiên cường trước khi ghi thêm bàn thắng", The Star viết.

The Star nhận định Malaysia gặp bất lợi quá lớn và phải chơi vượt kỳ vọng để lội ngược dòng trước Việt Nam.

Trang BH Online giật tiêu đề: "Hổ Malay sa lầy trên sân nhà". Trang này đánh giá: "Lợi thế lớn đã thuộc về Việt Nam. Sau pha phản lưới nhà của Faris, dâng bàn thứ 2 cho Việt Nam, cơ hội của Malaysia trở nên khó khăn hơn nhiều. HLV Tan Cheng Hoe đối diện thử thách để đưa Malaysia tiến đến chung kết ASEAN Cup. Lần gần nhất Malaysia vào chung kết cũng được dẫn dắt bởi chính HLV Tan từ 8 năm trước".

NST News đánh giá bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam là pha đánh đầu ngoạn mục từ Xuân Son. Thủ môn Azri Ghani của Malaysia hoàn toàn bất lực trong pha bóng này. Trong khi đó, BH Online tiếc cho Malaysia vì thủng lưới ở thời điểm nhạy cảm, chỉ một phút trước khi hiệp một kết thúc.

Tại ASEAN Cup 2026, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho bán kết và chung kết. Malaysia cần thắng Việt Nam với cách biệt 2 bàn để cân bằng tỷ số, trước khi nghĩ đến chuyện quật ngã nhà đương kim vô địch. Thầy trò HLV Tan gặp thách thức lớn khi họ phải chơi trên sân Mỹ Đình - vốn là ác mộng của ông Tan và nhiều tuyển thủ Malaysia trong 10 năm qua.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
Hữu Phạm
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