Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VFF thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng Malaysia

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt

TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 16/8.

2-2101.jpg

Trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam phải trải qua những thời điểm không dễ dàng trước sức ép của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á giành chiến thắng 2-0. Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số, trước khi Faris Danish phản lưới nhà, giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Kết quả tại Kuala Lumpur giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn trước màn tái đấu ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.

Ngay sau chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, VFF quyết định thưởng nóng toàn đội 1,5 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và màn trình diễn đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, VFF thưởng hơn 2 tỷ sau khi tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Với khoảng cách hai bàn, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ban huấn luyện xác định toàn đội vẫn phải duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi tấn công ở trận lượt về.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
Trọng Đạt
#VFF #tuyển Việt Nam #Malaysia #ASEAN Cup #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe