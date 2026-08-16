VFF thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng Malaysia

TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 16/8.

Trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam phải trải qua những thời điểm không dễ dàng trước sức ép của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt giúp các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á giành chiến thắng 2-0. Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số, trước khi Faris Danish phản lưới nhà, giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Kết quả tại Kuala Lumpur giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn trước màn tái đấu ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.

Ngay sau chiến thắng quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, VFF quyết định thưởng nóng toàn đội 1,5 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và màn trình diễn đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, VFF thưởng hơn 2 tỷ sau khi tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Với khoảng cách hai bàn, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, ban huấn luyện xác định toàn đội vẫn phải duy trì sự tập trung cao nhất, bởi Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi tấn công ở trận lượt về.