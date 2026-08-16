Nguyễn Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tại Kuala Lumpur

TPO - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Kuala Lumpur tối 16/8.

foul HẾT GIỜ!!! MALAYSIA 0-2 VIỆT NAM Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng thuyết phục trên sân Kuala Lumpur. Với kết quả này, nhà đương kim vô địch đã đặt một chân vào chung kết. Xuân Son và bàn phản lưới của cầu thủ Malaysia mang đến lợi thế cho chúng ta. Ảnh: Hữu Phạm. report Hai Long dứt điểm Phút 90+6: Hai Long khiến thủ môn Malaysia đứng chôn chân nhưng bóng đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Hai Long. substitution Việt Nam thay thêm 2 người Phút 90+4: Hoàng Đức và Văn Vĩ rời sân. Văn Hậu và Nhật Minh vào sân. report Patrik Lê Giang cứu thua xuất sắc Phút 90+2: Cầu thủ Malaysia dứt điểm rất căng ở góc hẹp nhưng Patrik Lê Giang chơi tập trung để cứu thua. time HIỆP HAI CÓ 5 PHÚT BÙ GIỜ report Thêm cơ hội cho Malaysia Phút 90: Pathavran đi bóng và dứt điểm bất ngờ. May cho chúng ta khi bóng đi chệch cột. report Sóng gió ở hàng thủ Việt Nam Phút 89: Paulo Josue đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài. Phút hú vía cho Việt Nam. goal VÀO!!! Tuyển Việt Nam nâng tỷ số 2-0 Phút 86: Cầu thủ Malaysia đá phản lưới hớ hênh, giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt. report Quang Hải sút phạt hỏng Phút 84: Hải sút phạt không qua hàng rào. Sau đó, anh sút bồi đưa bóng đi vọt xà. substitution Quang Hải, Hai Long vào sân Phút 81: Xuân Son và Thành Lông rời sân. report Hoàng Hên đánh đầu Phút 78: Tiến Anh có thêm quả tạt điểm rơi chất lượng cho Hoàng Hên. Cú đánh đầu sau cùng của Hên vẫn thiếu lực và chưa đủ độ hiểm. report Việt Nam gia tăng áp lực Phút 76: Hoàng Hên dứt điểm khi bóng đưa đến đúng cử chân của anh, song dội vào cầu thủ Malaysia và đi ra ngoài. report Hoàng Hên ngã trong vòng cấm Phút 73: Không có phạt đền sau tình huống ngã ở vòng cấm. Hậu vệ Malaysia đã truy cản chính xác. report Hoàng Hên vào sân thế chỗ Tài Lộc Phút 70: Tài Lộc hoạt động năng nổ nhưng không hiệu quả ở trận này. substitution Malaysia thay 2 người Phút 65: Ibrahim và Haqimi vào sân. Malaysia bắt đầu dồn toàn lực để tấn công. var Trọng tài xóa thẻ cho Patrik Lê Giang Phút 65: Trọng tài rút lại quyết định rút thẻ đỏ. Patrik Lê Giang vẫn tiếp tục trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm. var Trọng tài kiểm tra VAR Tổ VAR từ Thái Lan đang tư vấn cho trọng tài. Sau đó, trọng tài quyết định tiến đến xem trực tiếp màn hình VAR. red Patrik Lê Giang nhận thẻ đỏ Phút 61: Patrik Lê Giang bỏ khung thành, lao ra truy cản và phạm lỗi với cầu thủ Sumareh của Malaysia. Trọng tài rút thẻ đỏ dứt khoát. report Patrik Lê Giang cứu thua Phút 54: Lê Giang truy cản tốt tình huống căng ngang của Sumareh. Nếu không có pha xử lý này, cầu thủ Malaysia sẽ ập vào dứt điểm. Từ đầu trận, Lê Giang chơi ấn tượng. report Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu Phút 54: Với lợi thế một bàn, thầy trò HLV Kim thoải mái triển khai thế trận. Chúng ta nhường thế trận cho Malaysia và đợi thời cơ phản công. report KHÔNG VÀO!!! Loạt cơ hội bị Việt Nam bỏ lỡ Phút 45: Tài Lộc, Xuân Son liên tục dứt điểm nhưng không thành công. Hậu vệ Malaysia đã cứu thua trên vạch vôi. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU time HẾT HIỆP MỘT!!! MALAYSIA 0-1 VIỆT NAM Thầy trò HLV Kim trải qua 45 phút vất vả trên sân Kuala Lumpur. Pha phối hợp chuẩn mực giữa Tiến Anh và Xuân Son mang về bàn mở tỷ số quý giá. Từ đây, Việt Nam càng thuận lợi để áp đặt thế trận trong hiệp 2. Ảnh: Hữu Phạm. var VAR kiểm tra tình huống ghi bàn của Việt Nam Phút 45+7: Không có bất thường xảy ra và bàn thắng được công nhận cho Việt Nam. goal VÀO!!! Xuân Son ghi bàn mở tỷ số Phút 45+5: Bàn thắng đã đến sau pha phối hợp tuyệt vời từ Tiến Anh và Xuân Son. Theo đúng công thức quen thuộc, Tiến Anh tạt bóng, Xuân Son đánh đầu và bàn thắng đến với chúng ta. Son đã tung người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt. report Đình Bắc lại xử lý hỏng ở bước cuối Phút 45+3: Bắc thoát xuống từ đường chuyền của Xuân Son, rê bóng qua một cầu thủ nhưng không thắng được hậu vệ cuối cùng. report Đình Bắc dứt điểm Phút 45+1: Khoảng trống mở ra để Đình Bắc dứt điểm nhưng cú sút đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Malaysia. time HIỆP MỘT CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ report Xuân Son tung người dứt điểm Phút 43: Xuân Son dứt điểm theo kiểu "xe đạp chổng ngược" ở tư thế khó và không thể gây bất ngờ. report Malaysia đẩy nhanh tốc độ Phút 37: Hàng thủ Việt Nam liên tục chao đảo trong các pha phối hợp gần đây của Malaysia. Hệ thống phòng ngự của HLV Kim, từ hậu vệ biên đến trung vệ đang chơi thiếu tập trung. report KHÔNG VÀO!!! Việt Nam thoát thua Phút 35: Malaysia bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp. Ở cú sút đầu tiên, Lê Giang cản phá. Sau đó, Daryl sút lên trời từ khoảng cách rất gần và không bị theo kèm. yellow Đình Bắc nhận thẻ vàng Phút 32: Đình Bắc xử lý lỗi trước khi truy cản trái phép với cầu thủ Malaysia. Trận đấu đang gãy vụn vì các pha va chạm của cầu thủ 2 đội. report Patrik Lê Giang cứu nguy Phút 28: Pavithran mở tốc độ và vượt qua Việt Anh. Patrik Lê Giang phải lao ra cản phá sớm trước khi tiền đạo Malaysia kịp dứt điểm. report Chưa có nổi cú sút trúng đích sau 25 phút Tỷ lệ cầm bóng của 2 đội tuyển cân bằng nhau. Cả Malaysia và Việt Nam đều chưa dứt điểm trúng đích ở trận này. Ảnh: M.D. report Trận đấu tiếp tục Phút 24: Truyền hình không quay chậm để khán giả xem lại tình huống khiến Xuân Mạnh bị đau. Trọng tài chỉ tay cho thủ môn Patrik Lê Giang phát bóng lên. var VAR xác định tình huống nhạy cảm Phút 22: Xuân Mạnh nằm sân và tỏ vẻ đau đớn. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định có bất thường xảy ra hay không. report Cầu thủ Malaysia mắc lỗi hy hữu Phút 21: Trọng tài yêu cầu Paulo Josue tháo dây chuyền kim loại đang đeo trên cổ. Theo luật bóng đá, cầu thủ không được mang dây chuyền hoặc vòng tay để tránh gây chấn thương cho đồng nghiệp. yellow Aysar bị cảnh cáo Phút 18: Cầu thủ vừa vào sân thay người nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi Xuân Son. report Đình Bắc không thể dứt điểm Phút 18: Bộ ba Xuân Son, Hoàng Đức và Đình Bắc phối hợp bật nhả đầy ấn tượng. Đức thả bóng cho Bắc thoát xuống, song vẫn thừa lực. substitution Malaysia thay người sớm Phút 16: Rodney không thể tiếp tục trận đấu. HLV Tan phải đưa trung vệ Aysar vào sân. report Aguero sút trượt bóng Phút 16: Aguero có khoảng trống để sút từ tuyến 2 nhưng anh sút trượt bóng. Đây là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam. report Malaysia đòi lại thế trận Phút 13: Sau những phút đầu chơi co cụm, Malaysia bắt đầu vực dậy để lấy lại thế trận. Đội chủ nhà đang cầm bóng 55%. Ảnh: M.D. substitution Cầu thủ Malaysia tự chấn thương Phút 12: Hậu vệ Rodney tự ngã xuống sân và ôm mặt đau đớn vì chấn thương. Rodney phải xịt thuốc giảm đau để tiếp tục trận đấu. report Cú sút đầu tiên của Malaysia Phút 6: Cú sút của Faris bị Xuân Mạnh đánh chặn. Malaysia đòi một quả phạt góc nhưng trọng tài lắc đầu từ chối. report Việt Nam chiếm thế thủ động Phút 5: Thầy trò HLV Kim cầm bóng chủ động và bắt đầu triển khai tấn công khắp mặt sân. Lúc này, ưu tiên của Việt Nam là thực hiện các đường chuyền dài để đánh vỗ mặt Malaysia. Ảnh: M.D. report Pha hãm thành đầu tiên của Việt Nam Phút 3: Xuân Son không thể dứt điểm sau tình huống căng ngang của Văn Vĩ. Trước đó, Đình Bắc, Hoàng Đức và Văn Vĩ thực hiện tình huống phối hợp tam giác ấn tượng, làm xáo trộn hàng thủ Malaysia. report Cầu thủ Malaysia lăn lộn trên sân Phút 1: Syafiq nằm sân, lăn lộn sau pha va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài không thổi phạt tình huống này. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Mưa đã tạnh ở Kuala Lumpur Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, mưa đã ngớt và mặt cỏ không bị đọng nước. Các tuyển thủ Việt Nam khởi động nhuần nhuyễn và sẵn sàng cho trận đấu. report Chuyên gia Phan Anh Tú: Malaysia có thể đá thấp, phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá đội tuyển Việt Nam có cơ hội để giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, nhưng cảnh báo đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không nên nóng vội. "Malaysia chắc chắn không lạ lối chơi của đội tuyển Việt Nam, họ sẽ nghiên cứu kỹ để có phương án đối phó. Đội tuyển Malaysia có những cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh và đồng đều hơn. Nếu chơi đúng sức, chúng ta có thể giành chiến thắng 2-1"-chuyên gia Phan Anh Tú nhận định. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, vấn đề với Malaysia là khả năng phối hợp ăn ý giữa các vị trí cũng như phong độ cầu thủ. Malaysia hiện thiếu hụt lực lượng khá lớn do chấn thương và các nguyên nhân khác. Một câu hỏi nữa đặt ra với Malaysia là chiến thuật trước Việt Nam. photo Các tuyển thủ Việt Nam làm nóng trước giờ "G" photo CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Kuala Lumpur tatic Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam report Tuyển Việt Nam đến sân, chuẩn bị khởi động photo Những chiếc áo đấu Việt Nam được chuẩn bị tươm tất photo CĐV Việt Nam tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim tại sân Kuala Lumpur Ảnh: M.D. report Malaysia đối diện nhiều khó khăn trước trận bán kết lượt đi Malaysia khủng hoảng đội hình, còn gì để đấu Việt Nam? report Tuyển Malaysia lại đón nhận thêm 2 'thương binh', tan hoang lực lượng trước Việt Nam Trong một diễn biến mới nhất khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi âu lo, HLV Tan Cheng Hoe chính thức xác nhận thêm 2 trụ cột là Aliff Haiqal Lau và Fazrul Amir Zaman sẽ buộc phải ngồi ngoài. Fazrul Amir dính chấn thương trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Philippines. Cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC này chỉ có thể thi đấu vỏn vẹn 11 phút ngắn ngủi trước khi nhường chỗ lại cho Haqimi Azim Rosli. Bên cạnh đó, Aliff Haiqal Lau cũng hoàn toàn biến mất trong các buổi tập chiến thuật của đội tuyển quốc gia suốt những ngày vừa qua do chưa đảm bảo thể lực. Azim là hậu vệ cánh hàng đầu trong khi Aliff Haiqal Lau là tiền vệ quan trọng của Bầy hổ. Việc mất đi hai nhân tố chủ chốt này đồng nghĩa với việc Malaysia thiếu tới 6 lựa chọn trong đội hình cho trận gặp Việt Nam. Trước đó, họ đã vắng Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob do chấn thương.

Bước vào trận đấu, chủ nhà Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. HLV Tan Cheng Hoe mất một nửa đội hình chính và chỉ còn 16 cầu thủ sung sức. Tuyến giữa của "Hổ Malay" gãy vụn khi vắng hàng loạt trụ cột như Kuzain hay Aliff Haiqal.

Thêm vào đó, việc không được thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil cũng làm suy giảm đáng kể sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, đội chủ nhà sẽ chơi với tâm thế tự tin. Hàng thủ Việt Nam vẫn cần đặc biệt dè chừng tiền đạo Paulo Josue, chân sút đã ghi 3 bàn từ đầu giải cho "Hổ Malay".

Trái ngược với sự chắp vá của Malaysia, tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách với đội hình mạnh nhất. Nhờ chiến lược xoay tua đội hình khéo léo ở vòng bảng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn. Chiều sâu đội hình lý tưởng với những mũi nhọn tấn công sắc bén như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam dễ dàng biến hóa đấu pháp, khiến đối thủ không thể bắt bài.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ những "Chiến binh sao vàng". Hơn 10 năm qua, Việt Nam luôn là "khắc tinh" của Malaysia trên mọi đấu trường. Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Asian Cup, chúng ta đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Năm nay, ban tổ chức không áp dụng luật bàn thắng sân khách cho vòng bán kết. Do đó, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là thi đấu thật tập trung, tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng ngay trên sân Kuala Lumpur. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi sẽ tạo bước đệm hoàn hảo trước khi hai đội tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.