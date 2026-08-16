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HLV Malaysia Tan Cheng Hoe: Tôi tự hào với các cầu thủ của mình

Vĩnh Xuân

TPO - Mặc dù nhận thất bại 0-2 trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe vẫn dành lời khen cho các học trò.

Nhận định sau trận đấu, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe thừa nhận ở thời điểm hiện tại đội quân của HLV Kim Sang-sik rất mạnh với dàn cầu thủ kết hợp nội binh và nhập tịch chơi ăn ý. Vì vậy, việc phải đối đầu với Nguyễn Xuân Son và đồng đội lúc này là hết sức khó khăn, dù Malaysia có lợi thế chơi trên sân nhà.

Chiến lược gia của đội chủ nhà vì vậy đánh giá cao sự nỗ lực của các học trò dù thua trận. HLV Tan Cheng Hoe đánh giá các cầu thủ của ông đã chơi đầy tự tin, gây ra không ít khó khăn cho đội khách và có nhiều cơ hội ghi bàn thắng, đặc biệt là những cơ hội trong hiệp 1 nhưng đã không tận dụng thành công.

"Với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, tôi cảm thấy rất tự hào với các học trò của mình", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu sau trận đấu.

Vĩnh Xuân
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