Tại sao thủ môn tuyển Việt Nam thoát thẻ đỏ trong trận thắng Malaysia?

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã chơi hay, nhưng cũng phải thừa nhận những diễn biến trên sân rất chiều lòng nhà đương kim vô địch. Ngoại trừ bàn thắng từ đối thủ đá phản ở phút 86 còn là pha thoát thẻ đỏ ở phút 61. Vì sao trọng tài lại có quyết định này?

Khoảnh khắc băng ra của Patrik Lê Giang

Tình huống này cho thấy sự chính xác và công bằng của VAR là rõ ràng như thế nào. Trong một pha băng xuống đầy tốc độ từ Mohamed Sumareh, Văn Vĩ và Patrik Lê Giang đã cùng can thiệp để ngăn chặn đối thủ. Sau khoảnh khắc tiền vệ của Malaysia ngã ra, lập tức trọng tài Lutfullin người Uzbekistan rút thẻ đỏ cho thủ môn đội tuyển Việt Nam.

Cả Patrik Lê Giang lẫn các hậu vệ áo trắng dường như đã chấp nhận pha xử lý tai nạn này. Việt Anh an ủi đồng đội trong khi ban huấn luyện cũng đã lên kế hoạch cho việc chơi thiếu người. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài Lutfullin đã chạy lại xem kỹ tình huống qua màn hình trên sân. Kết luận cuối cùng là tấm thẻ đỏ được xóa, Việt Nam vẫn đủ 11 người trên sân. Thậm chí pha bóng đó còn không được tính là lỗi của đội tuyển Việt Nam.

Không có nhiều góc quay chậm rõ ràng về tình huống nhạy cảm này. Nhưng theo ghi nhận, ở thời điểm va chạm, Văn Vĩ mới là người tác động trực tiếp vào Sumareh và anh đã xoạc trúng bóng. Sau đó, tiền vệ của đội tuyển Malaysia mới ngã ra. Cùng thời khắc đó, Patrik Lê Giang băng và va chạm. Thực tế, thủ môn 33 tuổi không hề cản Sumareh. Nếu có, Patrik Lê Giang chỉ va chạm với đồng đội Văn Vĩ.

Trọng tài rút thẻ đỏ với Lê Giang nhưng sau đó đảo ngược quyết định

Do vậy mà các trọng tài đã rất chính xác khi bẻ ngược quyết định, không rút thẻ đỏ với thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Tình huống này cộng hưởng với bàn phản lưới của Malaysia ở cuối trận đã giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và bảo toàn quân số cho trận lượt về.

Có thể nói trong lần đầu tiên VAR được sử dụng 100% số trận tại ASEAN Cup 2026 thì công nghệ này đã góp phần đem đến sự công bằng gần như tuyệt đối. Các quyết định sai sót là rất ít xảy ra.

Ví dụ như pha bóng Song Ui-young bị thẻ đỏ sau pha va chạm với Ivan Jenner cuối cùng cũng được bẻ ngược quyết định với một phán quyết chính xác, hay pha thẻ đỏ của hậu vệ Phetdavanh Somsanid bên phía Lào (ban đầu trọng tài phạt thẻ vàng nhưng xem VAR và đổi quyết định). Trong các trận đấu còn lại của giải, hy vọng công nghệ này sẽ tiếp tục phát huy tối đa vai trò.