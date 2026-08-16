Xuân Son tiết lộ bí quyết ghi bàn vào lưới Malaysia

TPO - Nguyễn Xuân Son cho biết sự kiên nhẫn của một tiền đạo cắm và khả năng xử lý tình huống trong vòng cấm đã giúp anh ghi bàn, góp công vào chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam rời sân Kuala Lumpur với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 16/8. Sau trận đấu, Xuân Son thừa nhận tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện mặt sân ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai lối chơi.

“Đây không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho chúng tôi. Điều kiện mặt sân rất khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội đã thi đấu tốt để giành chiến thắng. Kết quả trận đấu là điều quan trọng nhất”, Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son thừa nhận bản thân gặp không ít khó khăn trong những phút đầu. Không chỉ phải thích nghi với điều kiện mặt sân, chân sút của tuyển Việt Nam còn liên tục phải đối đầu trực diện với các trung vệ Malaysia trong những tình huống tranh chấp giàu thể lực.

Thay vì nóng vội, Xuân Son chọn cách kiên nhẫn chờ cơ hội. Và cơ hội quan trọng nhất đã đến vào những phút bù giờ hiệp một. Từ quả tạt bên cánh phải của Trương Tiến Anh, tiền đạo mang áo số 12 bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia, giúp tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

“Khoảng thời gian đầu trận diễn ra tương đối khó khăn khi tôi cần thời gian để thích nghi với lối chơi và điều kiện mặt sân. Với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Khoảnh khắc ấy đã đến khi đồng đội tung ra đường tạt bóng tuyệt vời, tạo điều kiện thuận lợi để tôi dứt điểm ghi bàn”, Xuân Son nói.

Theo tiền đạo tuyển Việt Nam, việc xuất hiện đúng thời điểm trong khu vực 16,5m và tận dụng những cơ hội như vậy chính là điểm mạnh trong lối chơi của anh.

“Những tình huống bóng trong vòng cấm là sở trường của tôi. Tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa cơ hội để mang về bàn thắng cho đội nhà”, Xuân Son bày tỏ.

Bên cạnh bàn thắng, trận đấu với Malaysia cũng là thử thách lớn về thể lực đối với Xuân Son. Tiền đạo này thường xuyên phải hoạt động giữa các trung vệ đối phương, tranh chấp bóng bổng và làm điểm tựa cho những pha lên bóng của tuyển Việt Nam.

Xuân Son cho biết anh không ngại những cuộc đấu giàu sức mạnh như vậy. Ngược lại, đây là kiểu trận đấu có thể giúp tiền đạo này phát huy tốt những ưu thế về thể hình và khả năng tì đè.

Bàn thắng còn lại của đội tuyển Việt Nam đến từ pha phản lưới của Faris Danish trong hiệp hai. "Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu và giành được kết quả xứng đáng”, Xuân Son nhấn mạnh.

Với cá nhân Xuân Son, bàn thắng vào lưới Malaysia còn mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Anh khẳng định việc được khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi bàn và đóng góp vào lối chơi chung luôn là động lực để bản thân nỗ lực mỗi ngày.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi ghi bàn và cùng toàn đội giành chiến thắng hôm nay. Việc khoác áo ĐTQG và đóng góp vào lối chơi chung là giấc mơ của tôi. Tôi luôn nỗ lực thực hiện điều đó mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Chiến thắng 2-0 trên sân khách giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế đáng kể trước trận bán kết lượt về diễn ra tại Mỹ Đình ngày 19/8. Tuy nhiên, Xuân Son không muốn dừng lại ở lợi thế hiện tại. Đích đến mà tiền đạo này hướng tới là cùng các đồng đội đi đến trận đấu cuối cùng và bảo vệ ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

“Tôi muốn duy trì phong độ này để tạo thêm động lực cho toàn đội, hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch cao quý”, Xuân Son khẳng định.