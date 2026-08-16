Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV Kim Sang-sik: Thực sự không dễ dàng để thắng Malaysia

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Malaysia dù đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur.

d4539185-c13e-4dae-918b-bcc8958ecebd.jpg
HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình trước Malaysia. (ảnh Hữu Phạm)

"Hôm nay là trận đấu khó khăn, không dễ dàng gì để giành chiến thắng. Tuy nhiên tôi hài lòng với kết quả và rất cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn các CĐV đã tới sân hôm nay để cổ vũ đội tuyển Việt Nam"-HLV Kim Sang-sik phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số và bàn thứ 2 của đội tuyển Việt Nam đến từ pha đá phản lưới nhà của Danish.

241d969a-58a1-4784-bcac-2ef29e5de585.jpg

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam gặp chút khó khăn với mặt sân cỏ Kuala Lumpur. Ngoài ra vài thời điểm, đội cũng gặp vấn đề và cần sẽ phải sửa chữa ở trận lượt về.

"Điều quan trọng là chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng phía trước đội tuyển Việt Nam vẫn cần tập trung cho trận lượt về tại Hà Nội. Chúng ta sẽ phải sửa những sai sót để chơi tốt hơn"-ông Kim Sang-sik cho biết.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng chia sẻ, anh và các đồng đội ban đầu gặp khó khăn với mặt cỏ sân Kuala Lumpur nhưng đã thích ứng, đồng thời chờ cơ hội để có bàn thắng. Nguyễn Xuân Son gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam trên sân Kuala Lumpur đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để chơi tốt ở trận bán kết lượt về.

Theo kế hoạch dự kiến, 12h30 trưa mai 17/8 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Hà Nội. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình ngày 19/8.

Vĩnh Xuân
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #Nguyễn Xuân Son

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe