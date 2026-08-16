HLV Kim Sang-sik: Thực sự không dễ dàng để thắng Malaysia

TPO - HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Malaysia dù đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur.

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình trước Malaysia. (ảnh Hữu Phạm)

"Hôm nay là trận đấu khó khăn, không dễ dàng gì để giành chiến thắng. Tuy nhiên tôi hài lòng với kết quả và rất cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn các CĐV đã tới sân hôm nay để cổ vũ đội tuyển Việt Nam"-HLV Kim Sang-sik phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số và bàn thứ 2 của đội tuyển Việt Nam đến từ pha đá phản lưới nhà của Danish.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam gặp chút khó khăn với mặt sân cỏ Kuala Lumpur. Ngoài ra vài thời điểm, đội cũng gặp vấn đề và cần sẽ phải sửa chữa ở trận lượt về.

"Điều quan trọng là chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng phía trước đội tuyển Việt Nam vẫn cần tập trung cho trận lượt về tại Hà Nội. Chúng ta sẽ phải sửa những sai sót để chơi tốt hơn"-ông Kim Sang-sik cho biết.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng chia sẻ, anh và các đồng đội ban đầu gặp khó khăn với mặt cỏ sân Kuala Lumpur nhưng đã thích ứng, đồng thời chờ cơ hội để có bàn thắng. Nguyễn Xuân Son gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam trên sân Kuala Lumpur đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để chơi tốt ở trận bán kết lượt về.

Theo kế hoạch dự kiến, 12h30 trưa mai 17/8 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về Hà Nội. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình ngày 19/8.