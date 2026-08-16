HLV Tan Cheng Hoe: ‘Bàn thua thứ hai đã kết liễu Malaysia’

TPO - HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận bàn thua thứ hai khiến Malaysia gần như không còn khả năng xoay chuyển tình thế trong thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 tối 16/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu trên sân Kuala Lumpur, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tinh thần và sự quyết tâm cao, dù không thể tận dụng những cơ hội tạo ra trước tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi đã tung ra đội hình tốt nhất và các cầu thủ cũng có màn trình diễn tốt, cho thấy tinh thần thi đấu cùng sự quyết tâm rất cao. Tôi tự hào về màn trình diễn của họ”, ông Tan Cheng Hoe nói.

Theo chiến lược gia Malaysia, đội chủ nhà đã có thời điểm gây khó khăn cho tuyển Việt Nam, đặc biệt trong hiệp một, nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến họ phải trả giá.

“Những điều chỉnh chiến thuật của Việt Nam rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trong hiệp một, chúng tôi đã tạo ra hai cơ hội rất tốt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong hiệp hai, chúng tôi cố gắng kiểm soát trận đấu nhưng không gặp may. Đây là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Nhưng thực tế, bàn thua thứ hai đã ‘kết liễu’ chúng tôi”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Malaysia nhập cuộc với quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà, nhưng không thể ngăn tuyển Việt Nam tạo ra khác biệt. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số cho đội khách bằng pha đánh đầu ở những phút cuối hiệp một, sau khoảnh khắc hàng phòng ngự Malaysia mất tập trung.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gia tăng sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của Nguyễn Quang Hải, Faris Danish Asrul vô tình chạm bóng khiến bóng đi thẳng vào lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam dẫn 2-0. Khoảng cách hai bàn được giữ nguyên đến hết trận, giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước màn tái đấu.

Trong khi đó, thất bại ngay trên sân nhà đẩy Malaysia vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe buộc phải tạo nên màn ngược dòng khi làm khách trước tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.