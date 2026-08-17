Ronaldo nói về khả năng giải nghệ vào cuối mùa giải

TPO - Cristiano Ronaldo mới đây xác nhận mùa giải hiện tại (2026/27) có thể là năm cuối cùng anh chơi bóng chuyên nghiệp, khép lại sự nghiệp huy hoàng kéo dài hơn 25 năm.

Ronaldo chỉ còn cách cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp đúng 24 bàn nữa.

Cristiano Ronaldo cho biết anh "có lẽ" sẽ giải nghệ khi hợp đồng với Al Nassr đáo hạn vào mùa hè tới, đồng thời chia sẻ rằng anh dự định sẽ tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ hơn. Cầu thủ 41 tuổi từng chia sẻ vào tháng 11 năm 2025 rằng anh không có ý định tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ, bởi anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và theo đuổi "những niềm đam mê khác".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chia sẻ những điều này sau khi kết hôn với người bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez vào đầu tháng. "Có lẽ đây là năm cuối cùng tôi thi đấu bóng đá, và tôi muốn để lại một di sản thật ấn tượng," Ronaldo nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue.

"Tôi đã vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình. Tôi có quá nhiều việc để làm đến mức thật khó để chỉ kể ra một điều cụ thể. Bởi lẽ, việc chia tay bóng đá có thể tạo ra một khoảng trống lớn, nên bạn cần lấp đầy thời gian bằng nhiều hoạt động khác nhau chứ không chỉ một thứ duy nhất.

"Tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, đi du lịch, xem và chơi môn thể thao yêu thích của tôi là padel, cũng như tiếp tục tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được. Suy cho cùng, đó là hành trình suốt 25 năm với biết bao sự hy sinh."

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng này bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp cách đây 24 năm tại Sporting CP (Lisbon, Bồ Đào Nha), sau đó trải qua 6 năm khoác áo Manchester United, 9 mùa giải cùng Real Madrid (ghi 450 bàn sau 438 trận), 3 mùa giải tại Juventus, rồi trở lại United trước khi gia nhập câu lạc bộ Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League vào tháng 1 năm 2023.

Những chia sẻ của Ronaldo được đưa ra sau khi đối thủ lâu năm của anh là Lionel Messi (39 tuổi) bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp "thêm bao lâu nữa" sau sự ra đi của người cha trong tháng này.