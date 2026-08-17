Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang phá vỡ những cột mốc mà tiền bối Park Hang-seo không làm được

TPO - Ngay sau trận thắng Malaysia 2-0, truyền thông Hàn Quốc đã có bài khen ngợi thành tựu của HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam. Ấn phẩm xứ kim chi thậm chí còn khẳng định những gì cựu trung vệ đội tuyển Hàn Quốc làm được còn hơn cả cựu HLV Park Hang-seo.

“Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã tiến thêm một bước dài tới trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026). Ở bán kết lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur, Các chiến binh sao vàng đã thi đấu bản lĩnh và giành thắng lợi thuyết phục 2-0 ngay trên sân khách”, trang MT.kr viết sau trận bán kết vào tối 16/8.

“Trước đó, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng A với thành tích bất bại gồm 3 thắng, 1 hòa (10 điểm), ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Chạm trán đội nhì bảng B là Malaysia, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì sự chủ động trong lối chơi. Họ ghi 2 bàn ở cuối mỗi hiệp để ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng với cách biệt 2 bàn trên sân khách mang lại lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận bán kết lượt về trên sân nhà ngày 19/8. Đội tuyển Việt Nam có quyền thua với cách biệt 1 bàn mà vẫn vào chung kết. Nhưng với lợi thế vượt trội Malaysia, xem ra họ sẽ biết cách áp đảo đối thủ ở lượt về”.

Theo ấn phẩm xứ kim chi, điều đầu tiên mà HLV Kim Sang-sik hơn tiền bối Park Hang-seo chính là chuỗi 23 trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam. “Chiến thắng 2-0 trước Malaysia nối dài chuỗi trận không thua của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 23. Ông Park dù đã gặt hái thành công cho bóng đá Việt Nam cũng không thể chinh phục thành tích này”.

Cột mốc thứ 2 mà MT.kr nhắc đến là trận chung kết ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp đang chờ đón thầy trò HLV Kim Sang-sik. “Trước đây, dưới sự dẫn dắt HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã vô địch giải đấu năm 2018, nhưng họ bị loại ở bán kết năm 2020. Thầy trò Park Hang-seo đã lọt vào chung kết một lần nữa tại giải đấu năm 2022 nhưng chỉ giành vị trí á quân.

Nếu vượt qua bán kết ở kỳ 2026, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào trận chung kết ở hai giải ASEAN Cup liên tiếp (sau 2024). Xa hơn, nếu họ giành chức vô địch, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại mà HLV Kim Sang-sik mang đến cho bóng đá Việt Nam”, trang báo hàng đầu Hàn Quốc kết luận.