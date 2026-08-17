Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao đội tuyển Việt Nam chưa thể kê cao gối ngủ tại Mỹ Đình?

Tiểu Phùng

TPO - Dù để thua 0-2 ngay tại sân nhà Kuala Lumpur, Malaysia vẫn cho thấy khả năng tạo đe dọa với đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vì vậy không thể chủ quan ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8 này.

a06ba3f1-1341-4c93-a262-c826911428aa.jpg
Malaysia đã nhiều thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam đặc biệt khó khăn (ảnh Hữu Phạm)

Bỏ qua yếu tố sân cỏ Kuala Lumpur, Malaysia rõ ràng đã có nhiều thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam thực sự khó khăn. Dù vắng nhiều cầu thủ quan trọng, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe đã chơi rất kiên cường và tạo nên những miếng tấn công nguy hiểm bên hành lang cánh.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam có lúc đã để đối phương xuyên thủng, đặt khung thành Patrik Lê Giang vào cảnh báo động. Các CĐV Việt Nam trên sân Kuala Lumpur đã trải qua nhiều tình huống thót tim.

Nếu một trong số các pha dứt điểm của Malaysia ở hiệp 1 và đầu hiệp 2 chính xác hơn, tình thế có thể đã khác. Malaysia sở hữu một số cầu thủ có tốc độ cực tốt khiến cho các tình huống phản công nhanh trở nên đặc biệt nguy hiểm. Họ cũng có khả năng đột phá mạnh mẽ, khiến hậu vệ Việt Nam vất vả xoay trở cản phá.

d77cbe74-4612-4dcd-9b7d-c9a0f3500e6d.jpg
Nguyễn Xuân Son tạo nên sự khác biệt trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam chỉ hơn đối thủ ở sự kiên nhẫn, chủ động về mặt chiến thuật và khả năng chớp thời cơ. Có rất ít cơ hội các học trò của ông Kim Sang-sik tạo ra trên sân Kuala Lumpur nhưng trong số đó, 1 lần đã được Nguyễn Xuân Son tận dụng thành công và đó là quá đủ để mở ra chiến thắng.

Sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch cũng là yếu tố khác khiến đội tuyển Việt Nam trội hơn các đối thủ ở khu vực. Ở bàn mở tỷ số, Xuân Son đã cho thấy khả năng bay rướn cực tốt và đánh đầu dũng mãnh hiếm tiền đạo Đông Nam Á nào có thể thực hiện được.

Dù chưa hoàn toàn trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương, Xuân Son vẫn tạo nên sức ép lớn với các hàng thủ đối phương nhờ tốc độ, khả năng hoạt động trong không gian rộng và sức mạnh tì đè, dứt điểm bằng cả đầu và chân.

6bdd1bca-df6a-4055-a7fa-afc09d7b102a.jpg
Malaysia chơi kiên cường dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe (ảnh Hữu Phạm)

Dĩ nhiên khi trở về sân nhà Mỹ Đình, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có điểm tựa để chơi bóng mạnh dạn và chủ động hơn nữa, đặc biệt khi đã có "vốn" khá dày. Nhưng những gì Malaysia thể hiện ở trận lượt đi cho thấy họ không dễ bỏ cuộc và vẫn có khả năng tạo gây nguy hiểm.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #Nguyễn Xuân Son

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe