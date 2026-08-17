PSG thua sốc ở Siêu Cúp Pháp dù chơi hơn người gần 1 giờ đồng hồ

TPO - PSG đã trải qua 90 phút trầy trật tại trận tranh Siêu Cúp Pháp vào rạng sáng nay. Họ được đá hơn người trong gần 1 tiếng đồng hồ nhưng bất lực, chấp nhận gục ngã 0-1 trên sân của Lens.

Rạng sáng nay, PSG đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Họ tỏ ra hưng phấn sau chiến thắng ở Siêu Cúp châu Âu trước Aston Villa. Bên cạnh đó, nhà đương kim vô địch Champions League còn sở hữu điểm tựa mạnh mẽ là 8 chiến thắng liên tiếp trước Lens. Đó là lý do PSG được đánh giá rất cao, gần như mọi cổ động viên đều tin vào chiến thắng cho đội bóng này.

Thực tế là PSG đã vào trận với sức ép lớn dành cho đội chủ nhà. Những pha phối hợp sắc nét được họ tạo ra nhưng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Lens, các chân sút áo đỏ-xanh chủ yếu phải tìm vận may từ các cú dứt điểm từ xa. Họ tung ra tới 8 pha dứt điểm với 6 trong số đó không chính xác.

Trái ngược với các vị khách, đội chủ nhà kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và phút 32, họ đã thành công. Florian Thauvin lẻn xuống, đón đường tạt của đồng đội rồi tung cú sút sệt hiểm hóc, găm bóng vào góc thấp ghi bàn. Đó mới là pha hãm thành thứ 2 của Lens từ đầu trận đấu song hiệu quả của họ vượt trội.

Phút 39, thế trận càng nghiêng về các vị khách. Kylian Antonio bên phía Lens nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm ở giữa sân. Lúc này, ai cũng tin rằng việc nhà đương kim vô địch ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian vì họ nắm quá nhiều ưu thế.

PSG cầm bóng và tấn công nhiều nhưng vô hại

Vào hiệp 2, PSG gia tăng tốc độ tấn công. Các pha hãm thành liên tục được họ tạo ra với các chỉ số gần như gấp đôi hiệp 1. Nhưng hàng phòng ngự của Lens đã bọc lót cho nhau rất tốt. Họ cũng thi đấu quyết liệt khiến các chân sút PSG có rất ít khoảng trống. Ở những tình huống hiếm hoi có thể dứt điểm, PSG hầu như bị áp sát, vậy nên những cú đá không đạt được độ chuẩn xác cao hoặc đi gần với vị trí thủ môn đã chọn.

Đến phút 76, Fabian Ruiz làm tung lưới Lens. Tiếc rằng trọng tài khước từ bàn thắng với lỗi việt vị. 10 phút sau đó, quân số 2 đội được cân bằng với tấm thẻ đỏ dành cho Nuno Mendes. Hậu vệ này ức chế khi bị theo kèm nên giật cùi trỏ rất mạnh, buộc trọng tài đuổi anh ngay lập tức.

Những phút còn lại, đại diện thành Paris tấn công trong vô vọng. Cơ hội dành cho họ có chăng chỉ là cú ngả người không thành công của Hakimi hay pha dứt điểm căng nhưng bị thủ môn đối phương ôm gọn bóng từ Doue. 5 phút bù giờ không làm thay đổi cục diện. PSG nhận thất bại tối thiểu, khiến họ lỡ cơ hội giành Siêu Cúp Pháp, đồng thời cũng chấm dứt quãng thời gian dài "đàn áp" Lens.