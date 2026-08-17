Trọng tài Rustam Lutfullin: 'Kẻ ngáng đường' của Malaysia, 'thiên thần hộ mệnh' của bóng đá Việt Nam

TPO - Rustam Lutfullin đang trở thành cơn ác mộng của bóng đá Malaysia, từ cấp CLB đến đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Sau trận bán kết ASEAN Cup 2026 vào tối 16/8, trọng tài 35 tuổi người Uzbekistan đã nối dài chuỗi trận mang đến thất bại cho các đại diện của Malaysia. Ngược lại, ông lại luôn mang đến niềm vui cho bóng đá Việt Nam.

Kể từ khi bắt các trận đấu quốc tế ở mùa giải 2021/22, ông Rustam Lutfullin đã 3 lần cầm còi trận đấu của U22 và đội tuyển Malaysia. Tất cả đều kết thúc với thất bại dành cho Bầy hổ. Tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, Malaysia gặp Thái Lan và họ đã thua 0-1. Đến bán kết SEA Games 33 trên đất Thái Lan, U22 Malaysia bại trận 0-1 trước U22 Thái Lan.

Mới nhất là trận thua tuyển Việt Nam 0-2 tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trong màn so tài này, Malaysia đã thi đấu đầy cố gắng, có thể nói là tốt so với thực lực của họ. Nhưng đội tuyển này kém Việt Nam về cả sự sắc bén (vài cơ hội không thể tận dụng) lẫn vận may song hành (hậu vệ Faris đá phản lưới nhà).

Không những Malaysia thua trận mà họ còn không ghi nổi bàn nào ở 3 trận đấu trên. Chưa dừng lại ở đó, các tình huống trên sân luôn chống lại họ. Ví dụ như trận thua 0-1 tại SEA Games 33, U22 Malaysia đã bị trọng tài Lutfullin đuổi người ngay thời gian đầu. Đến trận đấu với tuyển Việt Nam tối qua thì ông Lutfullin lại “bẻ còi”, từ rút thẻ đỏ đuổi Patrik Lê Giang đến xóa thẻ cho thủ môn này.

Trọng tài Lutfullin hủy thẻ đỏ của Lê Giang (ảnh Hữu Phạm)

Trong thất bại ở ASEAN Cup 2024, Aguero đã tự va trúng khuỷu tay trọng tài Lutfullin và bị đau. Bên cạnh đó Malaysia còn có một tình huống dứt điểm trúng xà ngang và bàn thua duy nhất của họ thì đến từ pha thủ môn phá bóng trúng tiền đạo Thái Lan.

Dĩ nhiên, các quyết định của ông Rustam Lutfullin hoàn toàn công tâm và chính xác. Những sự kiện trên chỉ là trùng hợp. Nhưng vẫn phải thừa nhận đang tồn tại một sự kém duyên của các đội tuyển Malaysia với vị vua áo đen 35 tuổi người Uzbekistan.

Đến cấp CLB, bóng đá Malaysia cũng chịu "nỗi buồn" từ ông Rustam Lutfullin. Họ thường thua khi thi đấu dưới sự điều hành của vị trọng tài này. Selangor FC trắng tay cả 2 trận trước Buriram và Persib - 2 trận này ông Lutfullin cầm còi. Johor DT là đại diện duy nhất của bóng đá Malaysia thắng một trận đấu của trọng tài Lutfullin (3-0 trước Shan United).

Đối với người hâm mộ Việt Nam, trọng tài Rustam Lutfullin chắc chắn là người mang đến may mắn. Các đại diện của Việt Nam lại đang sở hữu một thống kê vô tiền khoáng hậu: toàn thắng 100% số trận đấu dưới quyền điều hành của vị trọng tài này.

Mối lương duyên tốt đẹp giữa bóng đá Việt Nam và ông Lutfullin được đánh dấu bằng những cột mốc cực kỳ ấn tượng ở cấp độ ĐTQG. Bắt đầu từ chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Philippines vào ngày 16/11/2023 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Trong một trận đấu mang tính chất khởi đầu quan trọng, những tiếng còi chuẩn xác của ông đã góp phần giúp "Những chiến binh sao vàng" ra về với 3 điểm dù lối chơi còn nhiều trục trặc.

Xuân Son﻿ ở tình huống được trọng tài Rustam Lutfullin "thưởng" phạt đền

Sự đồng hành này tiếp tục thăng hoa ở sân chơi khu vực khi Việt Nam đụng độ Singapore trong trận lượt về bán kết ASEAN Cup 2024. Sự dứt khoát của ông Lutfullin đã trở thành bước ngoặt lớn khi ông không ngần ngại thổi tới 2 quả penalty cho Việt Nam. Các quyết định này tạo tiền đề quan trọng cho chiến thắng tưng bừng 3-1, qua đó đưa đội bóng tiến sâu vào giải đấu. Và mới nhất là chiến thắng 2-0 vào tối 16/8, nơi ông Lutfullin hủy thẻ đỏ của Patrik Lê Giang.

Không chỉ "mát tay" với cấp độ đội tuyển quốc gia, vận may mang tên Lutfullin còn tiếp lửa cho lứa trẻ nước nhà. Tại kỳ SEA Games 33, U22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn để hạ gục U22 Lào với tỷ số sát nút 2-1. Đáng chú ý, diễn biến then chốt nhất của trận đấu lại mang đậm dấu ấn chuyên môn từ vị trọng tài sinh năm 1991.

Trong một tình huống tấn công đầu hiệp 2, trợ lý đường biên đã căng cờ báo lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, ông Lutfullin đã mạnh mẽ khước từ nhận định của đồng nghiệp và công nhận bàn thắng hợp lệ cho Đình Bắc. Quyết định này khiến cả những NHM Việt Nam ngỡ ngàng. Và nhờ đó, ông Lutfullin đã "cứu" cho U22 Việt Nam một phen mất điểm.

Cái duyên của vị trọng tài này thậm chí còn lan tỏa sang cả đấu trường cấp CLB. Cụ thể, vào năm 2024, Công an Hà Nội có cuộc chạm trán đầy thử thách trước thế lực hùng mạnh của bóng đá Thái Lan là Buriram United. Vẫn dưới sự điều hành của ông Lutfullin, đại diện LPBank V.League đã thi đấu kiên cường và xuất sắc đánh bại đối thủ, khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-1.

Trọng tài trẻ hơn cả tiền đạo tuyển Malaysia Ông Rustam Lutfullin sinh năm 1991, là một trong những trọng tài trẻ triển vọng nhất châu Á. Khi chưa qua tuổi 30 ông đã được phân công điều hành các trận đấu quốc tế. Trong đội hình tuyển Malaysia dự ASEAN Cup 2026, tiền đạo Josue thậm chí còn nhiều hơn ông Rustam Lutfullin tới 2 tuổi (sinh năm 1989).