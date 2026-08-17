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Thể thao

Xuân Son, Van Persie và những pha bay người đánh đầu ghi bàn đẹp nhất

Đặng Lai

TPO - Trong lịch sử bóng đá thế giới, đã từng xuất hiện nhiều tình huống bay người ghi bàn trứ danh. Sau đây là 10 pha bóng như thế, khi cầu thủ bay người đánh đầu ghi bàn ở tư thế gần như song song mặt đất tương tự như tình huống Xuân Son làm tung lưới tuyển Malaysia.

Robin van Persie (World Cup 2014)

Trong chiến thắng ấn tượng của Hà Lan trước Tây Ban Nha tại World Cup 2014, bàn thắng của Robin van Persie chắc chắn là điểm nhấn hàng đầu. Thậm chí đây được FIFA bầu chọn là một trong những pha ghi bàn bằng đầu xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Từ cự ly 15 mét, Van Persie đã bay người khéo léo và dũng mãnh, lái trái bóng vượt qua thủ thành Iker Casillas làm tung lưới đối thủ.

Alan Shearer (Champions League 2003)

Ở trận đấu với Bayer Leverkusen tại Champions League năm 2003, huyền thoại Alan Shearer cũng ghi một bàn thắng bay người đánh đầu ấn tượng dù từ cự ly gần hơn. Anh tung người đưa trái bóng vào góc lưới ghi bàn cho Newcastle.

Gabriel Heinze (World Cup 2010)

Khi Argentina gặp khó khăn trước Nigeria, Gabriel Heinze đã tỏa sáng đúng lúc. Anh đón đường đá phạt góc của Sebastian Veron rồi bay người đánh đầu vào góc chữ A. Mành lưới Nigeria rung lên từ một trong những pha ghi bàn ấn tượng nhất sự nghiệp của Heinze.

Henrik Larsson (EURO 2004)

Nhận bóng từ hậu vệ trái Erik Edman, Henrik Larsson đã có pha tung người đánh đầu đưa trái bóng vào góc chết. Thủ môn Bulgaria chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Tình huống này giúp Thụy Điển giành chiến thắng chung cuộc 5-0.

Amancio Amaro (World Cup 1966)

Tại trận đấu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sỹ vào năm 1966, Amancio Amaro đã ghi một bàn thắng bằng đầu rất đẹp. Tương tự như pha ghi bàn của Larsson, Amancio Amaro cũng bay người đón đường tạt của đồng đội từ cánh trái rồi ông đánh đầu cực mạnh vào góc hiểm. Trái bóng đi với tốc độ rất căng làm rung chuyển cầu môn. Nó được FIFA vinh danh là một trong những tình huống đánh đầu đẹp nhất lịch sử World Cup.

Emmanuel Amunike (World Cup 1994)

Đây là tình huống khá giống với pha ghi bàn của Amancio Amaro. Vẫn từ một pha bay người song song với mặt đất, Emmanuel Amunike đã đưa trái bóng đi cực căng, ghi bàn cho đội tuyển Nigeria. Đó cũng là một trong những tình huống đánh đầu đẹp nhất lịch sử World Cup.

Josko Gvardiol (World Cup 2022)

Đây là kết quả từ một pha phối hợp rất thông minh của đội tuyển Croatia. Bóng được đưa vào vòng cấm Bồ Đào Nha. Ở tư thế không thuận lợi, Ivan Perisic đã chuyền bóng rất nhạy cảm, đặt Gvardiol vào khoảng trống. Sau đó, trung vệ hiện khoác áo Man City bay người đánh đầu đưa bóng vào góc hiểm ghi bàn cho Croatia.

Cristiano Ronaldo (Ngoại hạng Anh 2008)

Ronaldo được nhớ đến với tư cách là một trong những cầu thủ ghi bàn bằng đầu đa dạng nhất thế giới. Và một trong những pha bay người đánh đầu trứ danh cho anh đến vào năm 2008. Ronaldo bay người đón đường tạt từ cánh trái làm tung lưới đối thủ. Đây là pha ghi bàn được xem là một trong những bàn thắng bằng đầu đẹp nhất Ngoại hạng Anh mùa 2008/09.

Didier Drogba (Ngoại hạng Anh 2007)

Các pha bay người đánh đầu đưa trái bóng bay thẳng với hướng di chuyển vốn đã khó nhưng bay người lái bóng ghi bàn thì còn khó hơn. Didier Drogba sở hữu một trong những bàn thắng như vậy.

Anh nhận bóng từ Wayne Bridge rồi bay người song song với mặt đất, lái trái bóng đi với góc 90 độ so với đường tạt. Bóng găm vào góc chết khung thành. Ngoại hạng Anh liệt kê đây là một trong những bàn thắng không chiến đẹp nhất lịch sử giải đấu.

DeAndre Yedlin (Ngoại hạng Anh 2020)

Trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh giữa Newcastle và Bournemouth, DeAndre Yedlin đã ghi một bàn thắng để đời. Hậu vệ cánh này đón bóng từ đồng đội và bay người đánh đầu. Thủ môn Bournemouth đã bị lỡ trớn nên bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Nhưng ngay cả có đứng trong khung gỗ, anh cũng gần như chắc chắn bất lực trước đường bóng của Yedlin. Đây có lẽ là pha ghi bàn giống với khoảnh khắc của Xuân Son nhất. Khác biệt có chăng là tầm bay của trái bóng cao hơn.

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Đặng Lai
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