Scottie Scheffler khẳng định đẳng cấp với danh hiệu PGA Tour thứ 21

TPO - Scottie Scheffler chứng minh vị thế golfer số một thế giới bằng chiến thắng áp đảo tại FedEx St. Jude Championship. Anh bỏ xa người về nhì tới 8 gậy để giành danh hiệu PGA Tour thứ 21 trong sự nghiệp.

Scottie Scheffler vô địch FedEx St. Jude Championship 2026. Ảnh: AP.

Scottie Scheffler bước vào vòng cuối FedEx St. Jude Championship với lợi thế hai gậy và một lần nữa cho thấy khả năng đáng nể khi thi đấu trong thế dẫn đầu. Trong điều kiện nóng ẩm và nhiều gió tại sân TPC Southwind (Memphis, bang Tennessee, Mỹ), golfer số một thế giới đánh 66 gậy (-4), khép lại giải đấu với tổng điểm -17 (263 gậy).

Scheffler bỏ xa người về nhì Si Woo Kim tới 8 gậy để giành chức vô địch. Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 21 trong sự nghiệp của golfer 30 tuổi người Texas, đồng thời là lần thứ hai anh thắng một giải đấu với cách biệt 8 gậy.

Chiến thắng cũng kéo dài thống kê đặc biệt của Scheffler: 11 lần liên tiếp chuyển hóa vị trí dẫn đầu sau 54 hố thành chức vô địch.

FedEx St. Jude Championship là chiến thắng đáng giá với Scheffler sau mùa giải mà anh nhiều lần tiến rất gần đến danh hiệu. Trước tuần đấu tại Memphis, golfer số một thế giới có tới 5 lần về nhì, 2 lần đứng thứ ba.

“Thật tuyệt. Tôi đã vài lần tiến rất gần đến chiến thắng trong năm nay, vì thế thật vui khi có thể kết thúc giải đấu ở vị trí số một”, Scheffler chia sẻ.“Tôi đã chơi chắc chắn trong cả ngày hôm nay, thực ra là trong suốt cả tuần".

Vượt qua sự cố hy hữu

Scheffler khởi đầu giải đấu không quá nổi bật, nhưng vòng hai 61 gậy, cân bằng kỷ lục thi đấu của sân TPC Southwind, giúp anh vươn lên dẫn đầu. Kể từ thời điểm đó, anh không để mất vị trí số một.

Thử thách đáng kể nhất trong vòng chung kết đến ở hố 3 par-5. Ở cú đánh thứ ba từ bunker phía trước bên trái green, bóng của Scheffler rơi trúng đầu vòi phun nước, bật qua green rồi lăn xuống nước. Một tình huống đầy thiếu may mắn khiến golfer người Mỹ đứng trước nguy cơ mất nhiều gậy.

Tuy nhiên, Scheffler vẫn cứu được bogey. Đó cũng là bogey duy nhất của anh trong ngày và mới chỉ là bogey thứ 6 trong cả giải.

“Tôi nói với Teddy (caddie Ted Scott) khi chúng tôi đi xuống chỗ thả bóng rằng: ‘Bao giờ những chuyện thế này mới thôi xảy ra đây?’. Anh ấy nói: Tôi cũng chẳng biết nữa, anh bạn", Scheffler kể lại.

“Tôi đưa được bóng lên green rồi cứu bogey. Tôi thực sự không vui khi quả bóng bật vào đầu vòi phun nước. Nó khiến tôi mất vài gậy".

Sự cố đó không làm Scheffler nao núng. Anh lập tức đáp trả bằng những birdie từ khoảng cách khoảng 10 feet và 20 feet tại hố 5 và hố 6, trước khi kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của vòng đấu.

Trong khi Scheffler duy trì sự ổn định, những đối thủ bám đuổi trực tiếp lại không thể tạo sức ép.

Sam Burns, người bước vào vòng cuối với khoảng cách 2 gậy, mắc double bogey ngay tại hố số 3. Burns khép lại ngày thi đấu với 73 gậy, tổng -8 (272 gậy), đồng hạng ba cùng Alex Noren.

Sungjae Im, người cũng chỉ kém Scheffler hai gậy trước vòng cuối, đánh 74 gậy và kết thúc với tổng -7 (273 gậy), đồng hạng 5. Dù vậy, kết quả này giúp Im tăng từ vị trí 53 lên 40 trên bảng xếp hạng FedEx Cup, qua đó giành quyền tham dự BMW Championship tại Bellerive, St. Louis.

Việc lọt vào top 50 FedEx Cup sau giải đấu ở Memphis cũng giúp Im giành quyền tham dự toàn bộ các Signature Events của PGA Tour trong năm 2027.

Si Woo Kim là người tiến gần Scheffler nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc. Golfer người Hàn Quốc đánh 68 gậy ở vòng cuối, đạt tổng -9 (271 gậy) và giành ngôi Á quân.

Tuần putting hay nhất sự nghiệp

Một trong những chìa khóa giúp Scheffler thống trị FedEx St. Jude Championship là khả năng putting. Golfer số một thế giới đứng đầu toàn giải ở thông số này và có tuần putting tốt nhất trong sự nghiệp, đạt thông số +8,917 (Stroke Gained) so với mặt bằng chung của sân đấu.

Phong độ trên green giúp Scheffler biến lợi thế hai gậy trước vòng cuối thành chiến thắng cách biệt 8 gậy, đồng thời củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng FedEx Cup.

Scheffler trở thành golfer thứ 36 trong lịch sử PGA Tour đạt cột mốc 21 chiến thắng. Ở tuổi 30, anh cũng là người trẻ thứ ba chạm tới thành tích này, sau Tiger Woods ở tuổi 24 và Jack Nicklaus ở tuổi 27.

Danh hiệu tại Memphis giúp Scheffler nắm lợi thế trong cuộc đua giành Jack Nicklaus Award, phần thưởng dành cho Golfer xuất sắc nhất năm của PGA Tour và được quyết định bằng lá phiếu của các thành viên Tour.

Cuộc cạnh tranh mùa này còn có nhà vô địch US Open Wyndham Clark, nhà vô địch The Players Cameron Young và các golfer Chris Gotterup và Matt Fitzpatrick. Trong nhóm những golfer thắng nhiều giải, Gotterup và Fitzpatrick cùng có ba danh hiệu.

FedEx St. Jude Championship còn mang nhiều ý nghĩa cá nhân với Scheffler. Memphis là nơi anh từng có một trong những lần đầu tiên xuất hiện tại PGA Tour khi còn là golfer nghiệp dư, trước khi trở lại đây vào năm 2018 trong lần đầu thi đấu tại địa điểm này với tư cách golfer chuyên nghiệp.

“Giải đấu này, tôi cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều qua nhiều năm”, Scheffler nói. “Tôi đã chơi giải này khá nhiều lần và rất tự hào khi có thể rời đây với chiếc cúp vô địch trong tuần này".

Ngoài danh hiệu PGA Tour thứ 21 và lợi thế trong cuộc đua FedEx Cup, Scheffler nhận 3,6 triệu USD tiền thưởng cho chức vô địch.

Sau nhiều lần phải chứng kiến chiến thắng trôi qua trong mùa giải, Scottie Scheffler cuối cùng lại đứng trên đỉnh. Và cách anh bỏ xa phần còn lại của sân đấu tại Memphis cho thấy golfer số một thế giới đã tìm lại công thức chiến thắng quen thuộc đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.