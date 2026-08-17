Dấu mốc đặc biệt của bóng bàn CAND tại Đại hội TDTT toàn quốc

Đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, đồng thời giành cả hai chức vô địch đơn nam và đơn nữ, bóng bàn Công an nhân dân đã tạo dấu ấn đậm nét tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2026.

Đinh Anh Hoàng là tay vợt chủ lực của bóng bàn Việt Nam

Đằng sau thành công ấy không chỉ là nỗ lực của HLV, VĐV, mà còn cho thấy hiệu quả của một mô hình ngày càng phù hợp với thể thao thành tích cao hiện đại: sự phối hợp giữa thể thao ngành với nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp.

Hai chuyến tập huấn và một quyết định quan trọng

Giải năm nay đồng thời được tính thành tích trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đoàn CAND giành 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ để đứng đầu toàn đoàn; TP.HCM xếp thứ hai với 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ; Hà Nội đứng thứ ba với 1 HCV và 5 HCĐ.

Ba tấm HCV của CAND đến từ đôi nam Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức, đơn nam Đinh Anh Hoàng và đơn nữ Trần Mai Ngọc. Đáng chú ý, việc cùng sở hữu nhà vô địch ở cả đơn nam và đơn nữ đã tạo nên dấu mốc đặc biệt đối với bóng bàn CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Hành trình tới chức vô địch của Đinh Anh Hoàng cho thấy rõ bản lĩnh của các tay vợt CAND. Trước trận chung kết đơn nam, Anh Hoàng từng thua Đoàn Bá Tuấn Anh 0-3 ở nội dung đồng đội. Nhưng khi tái ngộ trong trận đấu quyết định HCV đơn nam, anh thắng 4-0 để bảo vệ thành công chức vô địch. Từ thất bại tới chiến thắng trước cùng một đối thủ trong một kỳ giải phản ánh khả năng điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn tâm lý.

Ở nội dung đơn nữ, Trần Mai Ngọc thắng Nguyễn Khoa Diệu Khánh 4-1 trong trận chung kết để lần thứ hai đăng quang. Những VĐV trẻ như Hoàng Trà My cũng tiến bộ rõ rệt và được trao danh hiệu VĐV nữ trẻ triển vọng.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường cho rằng điều đáng mừng không chỉ là huy chương, mà còn là sự trưởng thành về kỹ thuật, tư duy chiến thuật và bản lĩnh của các tay vợt trẻ.

Theo kế hoạch ban đầu, năm 2026 đội bóng bàn CAND - T&T chuẩn bị cho hai đấu trường lớn là Giải vô địch quốc gia Báo Nhân Dân và môn bóng bàn thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc. Đội vì thế lên kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 28/3 đến 14/5.

Tuy nhiên, trong thời gian đội đang tập huấn, kế hoạch thi đấu trong nước có sự điều chỉnh khi Giải vô địch quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội và tổ chức vào tháng 8. Điều đó khiến kế hoạch chuẩn bị ban đầu không còn phù hợp, bởi quãng thời gian từ khi kết thúc tập huấn đến giải đấu quan trọng nhất trong năm trở nên khá dài.

Ban huấn luyện đã báo cáo phương án chuyên môn với lãnh đạo T&T Group. Trên cơ sở đề xuất của đội, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển quyết định tiếp tục bố trí nguồn lực để các VĐV có thêm một đợt tập huấn dài ngày tại Trung Quốc từ 13/6 đến 14/8, giúp quá trình chuẩn bị được duy trì gần như liên tục tới sát thời điểm thi đấu.

Giá trị của chuyến tập huấn thứ hai không chỉ nằm ở thời gian. Các VĐV được tạo điều kiện tới nhiều địa phương, tập luyện và thi đấu với những “quân xanh” khác nhau. Mỗi đối thủ có tốc độ, kỹ thuật, cách giao bóng và lối chơi khác nhau, buộc các VĐV phải liên tục thích nghi.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, môi trường cọ xát đó giúp các VĐV tiến bộ rõ rệt, nhất là về tâm lý, xử lý tình huống và điều chỉnh chiến thuật. Những tháng tập huấn kéo dài cũng là thử thách tinh thần; có lúc VĐV nhớ nhà, mệt mỏi, thậm chí “chán bóng”, nhưng toàn đội vẫn giữ được sự tập trung. Thành tích tại Hải Phòng cho thấy quá trình chuẩn bị ấy đã phát huy hiệu quả.

Khi ngành và doanh nghiệp cùng phát huy thế mạnh

Nhìn rộng hơn một kỳ giải, thành công của bóng bàn CAND còn cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa một đơn vị thể thao ngành với doanh nghiệp.

Ngày 23/5/2024, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong tuyển chọn, đào tạo VĐV bóng bàn tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Từ đó, CLB Bóng bàn CAND - T&T được hình thành trên cơ sở kết hợp nguồn lực và thế mạnh của hai bên.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, phía Bộ Công an và các đơn vị trong lực lượng tạo điều kiện về nơi ăn, ở, cơ sở vật chất tập luyện và môi trường tổ chức ổn định; trong khi T&T Group bổ sung nguồn lực cho chế độ, tập huấn, thi đấu và những yêu cầu chuyên môn cần thiết.

Sự kết hợp ấy không đơn thuần là một mô hình tài trợ. Một bên có hệ thống tổ chức, cơ sở vật chất, môi trường kỷ luật và nền tảng chuyên môn; một bên bổ sung nguồn lực xã hội hóa và khả năng đầu tư linh hoạt. Hai nguồn lực không thay thế mà bổ trợ cho nhau.

Hiệu quả được thể hiện khá liên tục: năm 2024 đội giành 2 HCV, 3 HCB tại Giải vô địch quốc gia; năm 2025 giành 3 HCV, 3 HCĐ; đến năm 2026 đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

HLV Vũ Mạnh Cường đánh giá sự phối hợp giữa nguồn lực nhà nước và doanh nghiệp đã tạo ra nhiều thuận lợi cho đội, từ cơ sở vật chất tới kinh phí tập huấn.

Sau thành công tại Hải Phòng, ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong lực lượng CAND đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội; Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong quá trình tổ chức, tập luyện và thi đấu; đồng thời cảm ơn Tập đoàn T&T Group và Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển đã dành sự quan tâm, đầu tư cho các HLV, VĐV, đặc biệt tạo điều kiện để đội có những chuyến tập huấn dài ngày, chất lượng tại Trung Quốc.

Với người làm chuyên môn, điều quan trọng không chỉ là có thêm nguồn lực mà là nguồn lực ấy được đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm. Câu chuyện hai chuyến tập huấn Trung Quốc năm nay là một ví dụ cụ thể: khi lịch thi đấu thay đổi, ban huấn luyện xác định nhu cầu chuyên môn; ngành và Hiệp hội tạo điều kiện; doanh nghiệp kịp thời bổ sung nguồn lực để kế hoạch mới được triển khai đầy đủ.

Không chỉ là câu chuyện của chín tấm huy chương

Thể thao thành tích cao hiện đại ngày càng đòi hỏi nguồn lực lớn về huấn luyện, phục hồi, cơ sở vật chất, tập huấn và thi đấu quốc tế. Vì vậy, xã hội hóa không nên chỉ dừng ở tài trợ hay trao thưởng, mà cần tham gia vào cả quá trình đào tạo và phát triển VĐV.

Ở mô hình bóng bàn CAND - T&T, ngành Công an và Hiệp hội Thể thao CAND tạo nền tảng; doanh nghiệp bổ sung nguồn lực; ban huấn luyện chuyển những điều kiện ấy thành kế hoạch chuyên môn; còn các VĐV biến cả quá trình đầu tư thành kết quả trên bàn đấu.

Chín tấm huy chương tại Hải Phòng vì thế không chỉ là “quả ngọt” của một kỳ giải. Đó còn là minh chứng cho một cách làm: khi nguồn lực của thể thao ngành được kết hợp hiệu quả với nguồn lực xã hội hóa của doanh nghiệp, cùng hướng về mục tiêu chung và được đầu tư đúng chỗ, đúng thời điểm, thể thao thành tích cao có thể tạo ra những bước tiến nhanh hơn và bền vững hơn.

Đích đến của mô hình ấy không nên dừng ở vị trí nhất toàn đoàn hay những tấm HCV quốc gia. Xa hơn, đó là việc tạo ra thêm nhiều VĐV đủ sức đại diện cho thể thao Việt Nam cạnh tranh tại SEA Games, ASIAD và những đấu trường quốc tế lớn hơn.