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HLV Thái Lan yêu cầu học trò quên lợi thế 3-1 trước Singapore

Trọng Đạt

TPO - Dù nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, HLV Anthony Hudson yêu cầu tuyển Thái Lan tuyệt đối không chủ quan trước Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

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HLV Anthony Hudson. Ảnh: Thairath

Tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 18/8 trên sân Rajamangala ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. “Voi chiến” đang chiếm ưu thế rõ rệt sau khi giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương ở lượt đi.

Tuy nhiên, HLV Anthony Hudson khẳng định cách biệt hai bàn không phải lý do để tuyển Thái Lan được phép giảm sự tập trung.

“Chúng tôi phải coi tỷ số vẫn là 0-0, duy trì cường độ giống như trận lượt đi và tiếp cận đây như một trận đấu loại trực tiếp quyết định”, HLV Hudson nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 45 tuổi đánh giá Singapore vẫn là đối thủ khó chịu, có hệ thống chiến thuật tốt, phong độ ổn định và được dẫn dắt bởi một HLV có năng lực. Ông cũng thừa nhận Singapore hiện tại đã tiến bộ đáng kể, thể hiện qua những màn trình diễn trước các đối thủ mạnh như Indonesia và Việt Nam.

HLV Hudson hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò trong trận lượt đi, nhưng cho rằng Thái Lan vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Theo ông, “Voi chiến” thậm chí có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Trước khả năng xoay tua đội hình ở lượt về, HLV Hudson cho biết quyết định nhân sự sẽ chủ yếu dựa trên tình trạng thể lực của từng cầu thủ. Ông đánh giá đội bóng đang sở hữu lực lượng có chiều sâu, với nhiều cầu thủ đủ khả năng thay thế nhau mà không làm giảm chất lượng chuyên môn.

“Tất cả cầu thủ đều tập luyện rất chăm chỉ từ ngày đầu tiên. Nếu chúng tôi có những sự thay đổi, điều đó chủ yếu xuất phát từ vấn đề thể lực. Tôi tin chất lượng của đội bóng sẽ không suy giảm”, HLV Hudson cho biết.

Trong buổi chuẩn bị cuối cùng cho trận lượt về, ban huấn luyện Thái Lan tập trung giúp các cầu thủ duy trì trạng thái sung sức cả về thể chất lẫn tinh thần. HLV Hudson yêu cầu toàn đội chơi tự tin, quyết liệt và chủ động trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi, Thái Lan đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, thông điệp của HLV Hudson rất rõ ràng: “Voi chiến” không được phép bước vào trận đấu với tư tưởng bảo toàn lợi thế.

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Trọng Đạt
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