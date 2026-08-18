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Ông Kim Sang-sik hé lộ điểm yếu hành lang cánh đội tuyển Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết lợi thế dẫn 2 bàn ở lượt đi không cho phép đội tuyển Việt Nam chủ quan khi gặp Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

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"Chúng tôi có lợi khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách nhưng trận ngày mai chúng tôi không chủ quan. Đội phân tích chiến thuật, nghiên cứu đối thủ để khắc phục những sai sót, qua đó giành kết quả tốt. Tôi biết ngày mai sẽ có đông khán giả đến sân, và mong đội nhận được sự cổ vũ"-HLV Kim Sang-sik cho biết.

Thống kê cho thấy tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn khi đá trên sân nhà. Về điều này, ông Kim Sang-sik cho rằng khi ra sân đội tuyển Việt Nam luôn thi đấu hết mình và không có gì đặc biệt với các con số nói trên. "Ngày mai chúng tôi đá trên sân nhà nên muốn tạo nên trận đấu thật hay, ghi nhiều bàn thắng để cống hiến cho khán giả"-ông Kim Sang-sik cho biết.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội sẽ tập trung để có nhiều phương án tấn công hơn nữa. Ở trận bán kết lượt đi, ông Kim Sang-sik cho biết hai cánh đội tuyển Việt Nam chơi chưa tốt, để đối thủ khai thác.

Ông Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam 2 năm qua đều tập huấn tại Hàn Quốc và được hỗ trợ rất tốt. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho ASEAN Cup 2026.

Vĩnh Xuân
#Bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Malaysia #Tan Cheng Hoe

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