Điểm yếu chí mạng bị lu mờ trong chiến thắng của tuyển Việt Nam

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng Malaysia nhưng còn nhiều nỗi lo ở hàng phòng ngự. Trong số đó, vị trí hành lang trong ở cánh phải được xem là "tử huyệt" của nhà đương kim vô địch.

Trong trận bán kết lượt đi, Malaysia tạo ra 3-4 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trùng hợp khi tất cả diễn ra ở cánh phải, cụ thể là không gian ở giữa hậu vệ Trương Tiến Anh và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Ở đó, đội chủ nhà có Pavithran, tiền đạo 21 tuổi trẻ, khỏe và sở hữu tốc độ cực nhanh. Malaysia biết rõ Việt Anh yếu tốc độ và xoay xở chậm, do đó đánh trực diện vào đây và suýt làm nên chuyện.

Pha tấn công nguy hiểm của Malaysia xảy ra ở phút 34. Việt Anh dâng cao để sẵn sàng đối đầu Pavithran. Xuân Mạnh cũng hướng mắt vào vị trí của tài năng trẻ Malaysia. Khoảng trống hàng thủ Việt Nam lộ ra khi không ai theo kèm hậu vệ trái Malaysia - Tài Lộc theo người hời hợt, Xuân Mạnh không để mắt tới hậu vệ đối phương và Việt Anh đã bỏ vị trí.

Khoảnh khắc hàng thủ Việt Nam bị xé toạc.

Hậu vệ Malaysia thoát xuống và thực hiện cú căng ngang nguy hiểm. May mắn cho chúng ta khi Paulo Josue không kịp tạo điểm cắt bằng pha dứt điểm.

Hai phút sau, Việt Anh suýt báo hại đội tuyển. Trung vệ mang áo số 20 nhận đường chuyền về nhưng xử lý chậm chạp và bị Pavithran cướp bóng. Pavithran dắt xuống một nhịp rồi trả ngược cho tuyến 2 dứt điểm nhưng tiền vệ Malaysia xử lý hỏng.

Điểm yếu tốc độ của Việt Anh bộc lộ trong 2 tình huống ở phút 28 và 70. Phút 28, trung vệ Việt Nam đối đầu trực tiếp với Pavithran. Tài năng trẻ của Malaysia xuất phát sau Việt Anh nhưng vẫn quyết định đẩy bóng hơn 5 mét để đua tốc độ. Kết quả là Việt Anh bị bỏ lại và chúng ta thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhờ pha băng ra truy cản sớm của Patrik Lê Giang.

Phút 70, Việt Anh thất bại trong ý đồ lao ra đánh chặn. Đối thủ của Việt Anh tiếp tục là Pavithran và vấn đề khiến trung vệ Việt Nam gặp khó vẫn nằm ở tốc độ lẫn sự linh hoạt.

Hàng thủ Việt Nam chưa tạo được sự yên tâm. Ảnh: ﻿M.D.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong về điểm yếu hàng thủ Việt Nam: "Chúng ta mắc quá nhiều sai lầm ở các pha phòng ngự biên, nhất là khi đối phương khoét sâu vào không gian giữa hậu vệ cánh và trung vệ đá lệch cánh. Ở trận bán kết lượt đi, Malaysia nhìn rõ điểm yếu của chúng ta. Họ khai thác mạnh và Việt Nam đã thủng lưới nếu Lê Giang không xuất sắc".

Anh phân tích: "Vị trí của Việt Anh đúng là tử huyệt của hàng thủ hiện tại. Tôi nghĩ cậu ấy không thoải mái khi đá ở đó. Việt Anh sẽ chơi tốt nhất trong vai trò trung vệ giữa hoặc lệch trái. Vị trí trung vệ lệch phải là của Duy Mạnh, không dự giải lần này vì chấn thương. Sau đó, Xuân Mạnh sẽ đá tốt trong vai trò lệch phải nhưng HLV Kim bố trí cậu ấy sang vị trí lệch trái".

BLV Quang Huy nhận định Trương Tiến Anh và Việt Anh phối hợp không tốt, có thể vì 2 cầu thủ ít thi đấu cạnh nhau. HLV Kim giờ có 2 phương án để vá lỗ hổng ở cánh phải: Đưa Xuân Mạnh trở lại vị trí đó, dùng Văn Hậu đá lệch trái như trận gặp Timor Leste hoặc Singapore. Nếu giữ nguyên bộ khung hiện tại, HLV Kim phải có giải pháp để hỗ trợ tốt nhất cho Việt Anh.

Tình huống đua tốc độ thất thế của Việt Anh.

"Tiến Anh phải lùi về phòng ngự nhiều hơn và luôn đảm bảo bọc lót cho Việt Anh khi cần. Bên cạnh đó, tiền vệ phòng ngự của Việt Nam là Thành Long cũng cần di chuyển tích cực và sẵn sàng bọc lót. Hy vọng Việt Anh rút ra kinh nghiệm, tiếp tục thích nghi để chơi tốt ở vị trí đó. Với những pha bóng thua thiệt tốc độ và khả năng xoay xở, Việt Anh cùng các hậu vệ Việt Nam hết sức đề phòng trước Malaysia", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Bàn thắng của Xuân Son mở ra thế trận thuận lợi cho Việt Nam. Sau đó, cầu thủ Malaysia phản lưới, giúp chúng ta vượt qua thời điểm khó khăn nhất ở trận đấu. Tỷ số 2-0 là kết quả tuyệt vời cho đoàn quân của HLV Kim. Nhưng ban huấn luyện Việt Nam sẽ tỉnh táo nhìn lại trận đấu và xác định rõ điểm yếu cố hữu còn tồn tại.

Patrik Lê Giang có thể chơi xuất thần để cứu nguy cho Việt Nam. Nhưng khi kịch bản cũ lặp lại, rồi sẽ đến một ngày Việt Nam phải trả giá.