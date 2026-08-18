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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam chú ý: Trọng tài bắt trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình có duyên với Malaysia

Đặng Lai

TPO - Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 vừa công bố danh tính trọng tài điều hành trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Mỹ Đình. Ông là Yusuke Ohashi, “vua áo đen” quốc tịch Nhật Bản...

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Yusuke Ohashi là trọng tài còn rất trẻ. Ông mới 32 tuổi, ít tuổi hơn cả Paulo Josue của Malaysia (37), Lê Giang Patrik (34), Văn Lâm (33) bên phía đội tuyển Việt Nam. Yusuke Ohashi cũng chỉ bằng tuổi Tài Lộc và Hoàng Hên.

Vị "vua áo đen" này cầm còi từ rất sớm và khi 29 tuổi, ông đã điều hành các trận đấu quốc tế cấp độ FIFA. Yusuke Ohashi được coi là một trong những trọng tài tài năng nhất của Nhật Bản.

Năm 2026 chứng kiến sự thăng tiến vũ bão của Yusuke Ohashi khi ông bắt đầu được giao nhiệm vụ nhiều hơn tại các giải đấu chính thức. Ở ASEAN Cup 2026, trọng tài này điều hành 3 trận vòng bảng, gồm 1 trận của Malaysia. Đó là trận đấu mà Bầy hổ đã giành chiến thắng ngược dòng trên đất Myanmar. Họ được Yusuke Ohashi thổi phạt đền sau tình huống Sumareh ngã ra trong vòng cấm.

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Trọng tài Yusuke Ohashi cho Thái Lan hưởng 2 quả phạt đền trước Myanmar

Đến màn so tài giữa Thái Lan và Myanmar, Yusuke Ohashi cũng trao 2 quả penalty cho chủ nhà Thái Lan. Như vậy ông bắt 3 trận từ đầu giải thì thổi tới 3 quả penalty. Tại giải U17 Đông Nam Á, ông cũng thổi phạt đền trong trận Việt Nam hạ Australia 2-1. Đó là tình huống hậu vệ U17 Australia phạm lỗi với Đại Nhân trong vòng cấm dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của U17 Việt Nam.

Ngoài việc thường xuyên thổi các quả phạt đền khi bắt giải quốc tế, Yusuke Ohashi còn là một trọng tài mang lại nhiều thuận lợi cho bóng đá Malaysia. Ông điều hành 2 trận đấu có đại diện của nền bóng đá này thì họ thắng cả 2 (đội tuyển Malaysia thắng Myanmar 2-1 và U17 Malaysia hạ U17 Indonesia 1-0). Khác với trọng tài Rustam Lutfullin đem lại vậy may cho bóng đá Việt Nam, ông Yusuke Ohashi dường như lại có duyên với đội tuyển Malaysia.

Dù đang dẫn 2-0 và được đá sân nhà ở lượt về, đội tuyển Việt Nam vẫn phải hết sức cẩn trọng. Đội từng thua Malaysia 2-4 tại bán kết ASEAN Cup 2014, qua đó bị loại tức tưởi. Đó là bài học lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Một trọng tài quyết đoán

Ông Yusuke Ohashi dù còn trẻ nhưng nổi tiếng là một trọng tài khiến nhiều cầu thủ ở Nhật Bản phải e ngại. Ông đã rút ra tổng cộng 345 thẻ vàng trong sự nghiệp, trung bình cứ 1 trận lại có hơn 2 thẻ vàng xuất hiện dưới tay ông.

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Đặng Lai
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