HLV Rudi Garcia: ‘Đội ngũ y tế đã làm hỏng chiến dịch World Cup của đội tuyển Bỉ’

TPO - Lần đầu lên tiếng kể từ khi chia tay đội tuyển Bỉ, HLV Rudi Garcia cho biết những sai sót của đội ngũ y tế đã ảnh hưởng lớn đến hành trình World Cup 2026 của Quỷ đỏ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi không được LĐBĐ Bỉ gia hạn hợp đồng, Rudi Garcia chỉ ra những vấn đề liên quan đến đội ngũ y tế là một trong những nguyên nhân khiến chiến dịch World Cup của Bỉ diễn ra không như kỳ vọng.

HLV Rudi Garcia không được gia hạn hợp đồng dù đưa Bỉ vào tứ kết World Cup 2026.

Garcia đặc biệt nhắc đến trường hợp Jeremy Doku. Tiền vệ của Manchester City được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong đội hình Bỉ, nhưng gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian giải đấu diễn ra và cuối cùng phải nhập viện cấp cứu vì có dịch trong phổi.

Theo Garcia, ông từng yêu cầu đội ngũ y tế đưa Doku đi chụp chiếu để kiểm tra tình trạng sức khỏe. “Một tuần trước đó, theo yêu cầu của tôi, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn để chụp chiếu”, Garcia cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ khi đó cho rằng việc chụp chiếu là không cần thiết vì Doku đã được sử dụng thuốc kháng sinh. Bản thân cầu thủ này sau đó cảm thấy khá hơn và cũng không muốn tự mình đi kiểm tra. “Nhưng 6 ngày sau, cậu ấy phải trải qua một đêm trong phòng cấp cứu”, Garcia kể lại.

Doku không phải trường hợp duy nhất được Garcia đề cập. Cựu HLV Bỉ cho rằng những chấn thương của đội trưởng Youri Tielemans, Charles De Ketelaere và Zeno Debast cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển trong giải đấu trên đất Canada, Mexico và Mỹ.

Tại World Cup 2026, Bỉ khởi đầu khá thất vọng khi lần lượt hòa Ai Cập và Iraq. Chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở Vancouver giúp họ đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở vòng 1/8, Bỉ phải ngược dòng đánh bại Senegal để đi tiếp. Sau đó, họ có màn trình diễn tốt nhất giải khi vượt qua Mỹ để giành quyền vào tứ kết.

Dù vậy, hành trình của Bỉ dừng lại tại đây khi Quỷ đỏ thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha, đội sau đó lên ngôi vô địch. HLV Garcia không được gia hạn hợp đồng sau giải đấu. LĐBĐ Bỉ nhanh chóng bổ nhiệm cựu tuyển thủ Hà Lan Mark van Bommel làm HLV trưởng mới.

Dù vậy, Garcia khẳng định ông không rời đội tuyển trong tâm trạng cay đắng. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành sau 18 tháng làm việc với đội bóng. “Với những cầu thủ như Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku, tôi nghĩ Bỉ có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng nhiệm vụ của tôi đã khép lại sau World Cup”, Garcia nói.

Nhà cầm quân này đồng thời cho biết ông có thể cũng không nhận lời ở lại nếu được mời gia hạn. "Tôi đã làm việc cùng đội tuyển 18 tháng và trở nên gắn bó với các cầu thủ cũng như đất nước này. Nếu tôi nhận lời ở lại, đó cũng chỉ là lựa chọn để tìm kiếm sự thoải mái”, HLV Garcia chia sẻ.