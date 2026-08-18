HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia sẽ nỗ lực để thay đổi lịch sử trước đội tuyển Việt Nam

TPO - HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận lợi thế của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Malaysia trên sân Mỹ Đình, nhưng cho biết Malaysia tự tin và sẽ nỗ lực để đảo ngược.

"Tôi biết về các thống kê của Việt Nam trước Malaysia cũng như chuỗi bất bại của các bạn. Tỷ số đang là 2-0 và đội tuyển Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế ở trận đấu tới, các bạn có sự cổ vũ của các CĐV nhà. Chúng tôi tôn trọng Việt Nam, nhưng bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là HLV, tôi không chỉ nhìn vào số liệu thống kê mà cả việc chuẩn bị để có thể đảo ngược các số liệu đó"-HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Theo ông Tan Cheng Hoe, đội tuyển Malaysia hiện nay đã khác so với trước. Các cầu thủ của ông biết gặp Việt Nam hiện nay luôn khó khăn. Ông Tan Cheng Hoe cho biết:

"Tôi không muốn các cầu thủ của mình bị ảnh hưởng bởi thông tin trên truyền thông. Tôi nói với họ điều cần thiết là tích luỹ kinh nghiệm, tiến bộ và đồng thời đoàn kết thi đấu cùng nhau. Nếu chúng tôi tập trung, sẽ có cơ hội ở mỗi thời điểm".

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng dưới thời ông Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ mới và cũng rất mạnh. Tuy nhiên việc gặp đối thủ như Việt Nam sẽ là dịp để các học trò của ông trưởng thành hơn.