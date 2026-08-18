Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VFF mở bán trực tiếp vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia

Đặng Lai

TPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi và tiếp lửa trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức công bố kế hoạch phân phối vé trực tiếp trận bán kết lượt ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia.

posterweb-banvetructiepbanket-aseancup2026.png

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức tâm điểm đầy duyên nợ giữa hai đại diện hàng đầu khu vực sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8/2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây được xem là trận cầu then chốt quyết định tấm vé bước vào trận chung kết, hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và những diễn biến kịch tính trên sân cỏ.

Về phương án phát hành vé trực tiếp, các quầy vé sẽ chính thức mở cửa phục vụ người hâm mộ từ 09h15 ngày 19/8/2026 và kéo dài cho đến khi toàn bộ số vé được bán hết. Điểm bán vé duy nhất được bố trí tại khu vực quầy vé đặt ở cổng chính trụ sở VFF, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để tạo cơ hội tiếp cận công bằng cho đông đảo người hâm mộ cũng như hạn chế tình trạng gom vé, Ban tổ chức quy định mỗi khán giả được mua tối đa 04 vé. 4 mức giá được áp dụng, bao gồm: 300.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé và mức vé cao nhất là 1.000.000 đồng/vé.

viet-nam-indonesia-3-0-aff-cup.jpg
Đội tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0 sau lượt đi

Bên cạnh thông tin mở bán, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh một số lưu ý quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ban tổ chức có thể linh hoạt điều chỉnh quy trình và phương thức phát hành vé để duy trì trật tự. Người hâm mộ sau khi mua vé có trách nhiệm tự bảo quản cẩn thận tài sản của mình.

Khi đến sân cổ vũ, khán giả tuyệt đối không mang theo các vật sắc nhọn, pháo sáng, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc bất kỳ dụng cụ nguy hiểm, chất cấm nào theo quy định pháp luật. Lực lượng kiểm soát có quyền từ chối vào sân đối với bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy định mà không hoàn trả tiền vé.

Ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ hãy cùng đồng lòng sát cánh bên “Những chiến binh Sao Vàng” với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”, tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng trên khán đài sân Mỹ Đình.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Việt Nam vs Malaysia #Singapore #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên #vé xem Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe