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CLB Công an Hà Nội rơi vào nhánh đấu tử thần tại Cúp C1 châu Á

Đặng Lai

TPO - LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tổ chức lễ bốc thăm AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two, hai giải đấu cấp CLB lần lượt là số 1 và số 2 châu lục. CLB Công an Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam, rơi vào hành trình rất cam go.

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CAHN sẽ gặp lại Beijing FC

Trong lễ bốc thăm, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, đã tham dự. Đây là sự kiện quan trọng mở màn cho hành trình mùa giải 2026/27 của các CLB hàng đầu châu lục. Bóng đá Việt Nam có hai đại diện góp mặt tại hai sân chơi này là CLB Công An Hà Nội tại AFC Champions League Elite và CLB Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two.

Như mùa giải trước, thể thức thi đấu vòng phân hạng tiếp tục được áp dụng. Nhưng thay vì đá 6 trận thì các CLB sẽ phải thi đấu 8 trận ở giai đoạn này do số lượng đội tham dự tăng lên. Ban tổ chức sẽ bốc thăm chọn ra đối thủ của mỗi đội bóng và từng đội sẽ thi đấu 4 trận sân khách, 4 trận sân nhà.

Ở lễ bốc thăm AFC Champions League Elite, CAHN nằm ở nhóm 4. Do vậy mà đội sẽ phải đụng độ nhiều đối thủ nặng ký nhất đến từ nhóm các nhóm phía trên. Và có lẽ hành trình của đại diện Việt Nam được coi là khó khăn nhất. Bởi lẽ, đội phải gặp cả 5 đội bóng Nhật Bản, thế lực bóng đá đáng sợ nhất cấp CLB ở khu vực phía Đông châu Á.

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Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, tham dự lễ bốc thăm

CAHN sẽ tiếp Kashima Antlers, Vissel Kobe và Kyoto Sanga rồi làm khách của Kashiwa Reysol và Gamba Osaka - đội mùa trước đã hạ Al Nassr để vô địch AFC Champions League Two. Ngoài ra, CAHN phải gặp Beijing FC, Shanghai Port đến từ Trung Quốc và Johor DT của Malaysia.

So với các đại diện từ Thái Lan, Malaysia thì hành trình của CLB Việt Nam tại sân chơi số 1 AFC là khắc nghiệt hơn khá nhiều. Đội bóng sẽ phải nỗ lực tối đa trong từng trận đấu để có thể giành vé tiến xa tại giải.

Thời gian qua, đại diện Việt Nam đã tăng cường đầu tư nhiều vị trí, chiêu mộ Kevin Phạm Ba, David Henen, Damia Sabater hay Frans Putros, trung vệ vừa tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Iraq. Những sự bổ sung này chắc chắn sẽ giúp đội hình trong tay HLV Polking mạnh mẽ hơn.

Thể Công Viettel cũng rơi vào bảng đấu khó

Tại AFC Champions League Two, đại diện duy nhất của Việt Nam cũng không dễ dàng gì. Đội chung bảng FC Seoul, CLB đang làm mưa làm gió ở giải VĐQG Hàn Quốc. Ngoài ra là Melbourne Victory và đội thắng ở cặp play-off giữa Persib Bandung/Manila Digger.

LỊCH ĐẤU CỦA CLB CAHN TẠI AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27

Sân nhà:

Kashima Antlers (Nhật Bản)

Vissel Kobe (Nhật Bản)

Beijing FC (Trung Quốc)

Kyoto Sanga (Nhật Bản)

Sân khách:

Shanghai Port (Trung Quốc)

Johor Darul Ta'zim (Malaysia)

Kashiwa Reysol (Nhật Bản)

Gamba Osaka (Nhật Bản)

Đặng Lai
#Cúp C1 châu Á #AFC #AFC Champions League Elite #CAHN #Công an Hà Nội #Việt Nam #Đình Bắc #Nhật Bản #Hàn Quốc

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