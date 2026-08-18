Bóng bàn Việt Nam ngắm HCV SEA Games đồng đội nam, nữ

TPO - Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc được chờ đợi là các nhân tố giúp bóng bàn Việt Nam giành HCV các kỳ SEA Games tới.

Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc từng đoạt HCV đồng đội nam nữ SEA Games 32

Chiều 18/8, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phối hợp T&T Group tổ chức lễ khen thưởng đội bóng bàn CAND sau thành tích nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10.

Tại Đại hội, bóng bàn CAND giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó dẫn đầu toàn đoàn.

Ba tấm huy chương vàng thuộc về Đinh Anh Hoàng – Lê Đình Đức (đôi nam), Đinh Anh Hoàng (đơn nam) và Trần Mai Ngọc (đơn nữ). Đáng chú ý, CAND cùng lúc giành chức vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ, điều mà chưa câu lạc bộ nào làm được trong lịch sử.

Với thành tích trên, tại lễ khen thưởng chiều nay, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T Group đã quyết định thưởng toàn đội 2.2 tỷ đồng cho thầy trò HLV Vũ Mạnh Cường. Thay mặt các VĐV, HLV Vũ Mạnh Cường đã thể hiện quyết tâm đưa bóng bàn Việt Nam gặt hái các thành tích ở khu vực, mục tiêu cụ thể là tấm HCV SEA Games nội dung đồng đội nam và nữ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ và các VĐV tuyển bóng bàn nam tại SEA Games 33

Trên thực tế tại SEA Games 32 (Campuchia), cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đoạt HCV nội dung đôi nam nữ. Đến SEA Games 33 (Thái Lan), đội tuyển bóng bàn lỡ cơ hội tạo địa chấn ở nội dung đồng đội nam khi thua Singapore ở trận chung kết và chỉ đoạt HCB.

Kết thúc SEA Games 33, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ cho biết tuyển bóng bàn sẽ tập trung cho các VĐV trẻ nhiều hơn nhằm tạo lực lượng kế thừa, hướng đến các mục tiêu dài hạn.