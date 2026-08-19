Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

'Tuyển Indonesia thảm bại ở ASEAN Cup 2026 vì giải quốc nội áp dụng quota 8 cầu thủ ngoại'

Đặng Lai

TPO - Sự gia tăng số lượng ngoại binh tại giải vô địch quốc gia Super League đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn xứ vạn đảo. Chuyên gia bóng đá Bung Ahay đưa ra cảnh báo về tác động tiêu cực của làn sóng này đối với sự phát triển của cầu thủ nội.

097107000-1780668046-20260605bl-timnas-indonesia-vs-oman-fifa-matchday-2026-03jpg.jpg

Theo phân tích của Bung Ahay, dù sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài giúp đẩy cao tính cạnh tranh ở CLB, song nó đồng thời thu hẹp đáng kể cơ hội cọ xát thực tế của các tài năng bản địa, nhất là khi giải VĐQG Indonesia áp dụng quota cho phép một đội bóng được sử dụng đến 8 ngoại binh trong một trận đấu.

Sự hiện diện của dàn “lính đánh thuê” từ Nam Mỹ, châu Phi vốn đã đông đảo, nay các CLB xứ vạn đảo còn gọi thêm nhiều tuyển thủ Indonesia từ châu Âu. Những người này vốn được tính là nội binh nên cơ hội ra sân của các cầu thủ mang 100% dòng máu nội coi như về con số 0.

Ví dụ là Persib Bandung. Họ thường xuyên dùng 8 cầu thủ ngoại cộng với những nhân tố nhập tịch như Markx Dion, Eliano Reijnders, Oratmangoen, Marc Klok… Vị trí duy nhất mà CLB này có thể dùng cầu thủ nội 100% là thủ môn.

Những trường hợp như Persib Bandung khiến ông Bung Ahay rất lo lắng. Ông liên hệ thực tế này với thất bại vừa qua của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. “Mối quan hệ giữa chất lượng giải đấu quốc nội và sức mạnh đội tuyển là không thể tách rời, bởi chỉ khi được ra sân thi đấu thường xuyên, cầu thủ mới có thể tôi luyện bản lĩnh, duy trì phong độ và nâng tầm kỹ chiến thuật.

indonesia-vietnam.jpg
Oratmangoen về nước khiến các cầu thủ 100% dòng máu Indonesia càng ít đất diễn

Khi thời lượng thi đấu bị cắt giảm, con đường để các nhân tố nội địa chứng minh năng lực và trở thành trụ cột của ĐTQG sẽ ngày càng trở nên chông gai. Trước đây, từ năm 1994 đến những năm 2000, cầu thủ ngoại bị giới hạn chỉ 3 hoặc 4 người mỗi trận. Mọi vị trí đều vẫn có thể được nắm giữ bởi các cầu thủ nội Indonesia. Đó cũng là giai đoạn bóng đá Indonesia thăng hoa ở khu vực”.

Chính sách dùng cầu thủ ngoại ở giải quốc nội đang kéo tụt chất lượng các cầu thủ nội. Điều đó thể hiện rõ nét ở giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ngoài những vị trí mang dòng máu nước ngoài thì hầu hết cầu thủ nội địa của Indonesia đều chơi tệ.

Rizky Ridho mắc lỗi trong ít nhất 2 bàn thua của đội nhà. 2 thủ môn Nadeo Argawinata hay Muhammad Riyandi gần như trận nào cũng mắc sai lầm, trong khi Rayhan Hannan quá đuối so với các đồng đội nhập tịch - như pha bóng anh bỏ lỡ tình huống đối mặt trong trận gặp Singapore.

Dẫu vậy, vị chuyên gia bóng đá này khẳng định trách nhiệm không thuộc về riêng các CLB hay các bản hợp đồng ngoại binh. Yếu tố quyết định vẫn nằm ở bản lĩnh và thái độ của chính những cầu thủ bản địa trước sức ép cạnh tranh khốc liệt. Ông cho rằmg thay vì thu mình hay ca thán về cơ hội bị thu hẹp, các cầu thủ nội cần xem sự xuất hiện của các đồng nghiệp quốc tế như một thước đo để học hỏi kinh nghiệm. Ông Bung Ahay bộc bạch: "Lời khuyên dành cho các cầu thủ nội là đừng có hờn dỗi. Nếu cảm thấy bản thân còn thiếu sót, hãy nỗ lực mà đuổi kịp đi chứ”.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhập tịch #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Việt Nam vs Malaysia #Singapore #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe