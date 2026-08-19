'Tuyển Indonesia thảm bại ở ASEAN Cup 2026 vì giải quốc nội áp dụng quota 8 cầu thủ ngoại'

TPO - Sự gia tăng số lượng ngoại binh tại giải vô địch quốc gia Super League đang trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn xứ vạn đảo. Chuyên gia bóng đá Bung Ahay đưa ra cảnh báo về tác động tiêu cực của làn sóng này đối với sự phát triển của cầu thủ nội.

Theo phân tích của Bung Ahay, dù sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài giúp đẩy cao tính cạnh tranh ở CLB, song nó đồng thời thu hẹp đáng kể cơ hội cọ xát thực tế của các tài năng bản địa, nhất là khi giải VĐQG Indonesia áp dụng quota cho phép một đội bóng được sử dụng đến 8 ngoại binh trong một trận đấu.

Sự hiện diện của dàn “lính đánh thuê” từ Nam Mỹ, châu Phi vốn đã đông đảo, nay các CLB xứ vạn đảo còn gọi thêm nhiều tuyển thủ Indonesia từ châu Âu. Những người này vốn được tính là nội binh nên cơ hội ra sân của các cầu thủ mang 100% dòng máu nội coi như về con số 0.

Ví dụ là Persib Bandung. Họ thường xuyên dùng 8 cầu thủ ngoại cộng với những nhân tố nhập tịch như Markx Dion, Eliano Reijnders, Oratmangoen, Marc Klok… Vị trí duy nhất mà CLB này có thể dùng cầu thủ nội 100% là thủ môn.

Những trường hợp như Persib Bandung khiến ông Bung Ahay rất lo lắng. Ông liên hệ thực tế này với thất bại vừa qua của đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. “Mối quan hệ giữa chất lượng giải đấu quốc nội và sức mạnh đội tuyển là không thể tách rời, bởi chỉ khi được ra sân thi đấu thường xuyên, cầu thủ mới có thể tôi luyện bản lĩnh, duy trì phong độ và nâng tầm kỹ chiến thuật.

Oratmangoen về nước khiến các cầu thủ 100% dòng máu Indonesia càng ít đất diễn

Khi thời lượng thi đấu bị cắt giảm, con đường để các nhân tố nội địa chứng minh năng lực và trở thành trụ cột của ĐTQG sẽ ngày càng trở nên chông gai. Trước đây, từ năm 1994 đến những năm 2000, cầu thủ ngoại bị giới hạn chỉ 3 hoặc 4 người mỗi trận. Mọi vị trí đều vẫn có thể được nắm giữ bởi các cầu thủ nội Indonesia. Đó cũng là giai đoạn bóng đá Indonesia thăng hoa ở khu vực”.

Chính sách dùng cầu thủ ngoại ở giải quốc nội đang kéo tụt chất lượng các cầu thủ nội. Điều đó thể hiện rõ nét ở giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ngoài những vị trí mang dòng máu nước ngoài thì hầu hết cầu thủ nội địa của Indonesia đều chơi tệ.

Rizky Ridho mắc lỗi trong ít nhất 2 bàn thua của đội nhà. 2 thủ môn Nadeo Argawinata hay Muhammad Riyandi gần như trận nào cũng mắc sai lầm, trong khi Rayhan Hannan quá đuối so với các đồng đội nhập tịch - như pha bóng anh bỏ lỡ tình huống đối mặt trong trận gặp Singapore.

Dẫu vậy, vị chuyên gia bóng đá này khẳng định trách nhiệm không thuộc về riêng các CLB hay các bản hợp đồng ngoại binh. Yếu tố quyết định vẫn nằm ở bản lĩnh và thái độ của chính những cầu thủ bản địa trước sức ép cạnh tranh khốc liệt. Ông cho rằmg thay vì thu mình hay ca thán về cơ hội bị thu hẹp, các cầu thủ nội cần xem sự xuất hiện của các đồng nghiệp quốc tế như một thước đo để học hỏi kinh nghiệm. Ông Bung Ahay bộc bạch: "Lời khuyên dành cho các cầu thủ nội là đừng có hờn dỗi. Nếu cảm thấy bản thân còn thiếu sót, hãy nỗ lực mà đuổi kịp đi chứ”.