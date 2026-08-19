Nhận định bán kết Việt Nam vs Malaysia, 20h00 ngày 19/8: Chờ Mỹ Đình bùng nổ, lấy vé vào chung kết

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Malaysia, bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, lúc 20h00 ngày 19/8. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hai bàn thắng tại Kuala Lumpur đưa tuyển Việt Nam vào vị thế thuận lợi, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần giữ sự tập trung cao nhất trước đối thủ buộc phải vùng lên.

Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội với tâm trạng đầy hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và tình huống phản lưới nhà của Faris Danish giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra lợi thế đáng kể trước cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình.

Với cách biệt hai bàn, cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Malaysia bị đẩy vào thế khó khi buộc phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Dù vậy, chiến thắng tại Kuala Lumpur không đến một cách dễ dàng. Malaysia đã có một trận đấu đầy nỗ lực trên sân nhà. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn tạo ra không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam, đặc biệt trong hiệp một. Có những thời điểm đội chủ nhà tạo được sức ép đáng kể và buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải làm việc vất vả.

Bởi thế, tỷ số 2-0 mang lại niềm vui nhưng chưa phải màn trình diễn khiến HLV Kim Sang-sik hoàn toàn hài lòng. Sau trận đấu, điều quan trọng với tuyển Việt Nam là nhanh chóng gác lại kết quả lượt đi để tập trung cho 90 phút còn lại.

Ở chiều ngược lại, thất bại ngay trên sân nhà khiến Malaysia rơi vào tình thế rất khó khăn. Đội bóng này vốn đã gặp nhiều vấn đề về lực lượng trước trận lượt đi.

Alif Haiiqal Lau, Fazul Amir Mad Zaman và Endrick dos Santos chưa thể thi đấu vì chấn thương. Wan Kuzain phải trở lại Mỹ theo thỏa thuận với CLB. Trong trận bán kết lượt đi, Malaysia tiếp tục mất Rodney Celvin khi cầu thủ này chấn thương và phải rời sân ngay phút 16.

Những tổn thất liên tiếp khiến HLV Tan Cheng Hoe không có nhiều lựa chọn về nhân sự cho trận lượt về. Tuy nhiên, khi đã bị đẩy vào thế không còn đường lùi, Malaysia chắc chắn sẽ bước vào sân Mỹ Đình với quyết tâm cao nhất. Đó cũng là lý do tuyển Việt Nam không thể chủ quan.

Trong lịch sử những cuộc đối đầu giữa hai đội, Malaysia nhiều lần mang đến những ký ức khó quên cho bóng đá Việt Nam. Đáng nhớ nhất chính là bán kết AFF Cup 2014.

Khi ấy, đội tuyển Việt Nam cũng gặp Malaysia ở vòng bốn đội mạnh nhất. Ở trận lượt đi trên sân khách, Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và trở về Mỹ Đình với lợi thế rất lớn. Phần đông người hâm mộ khi đó tin rằng tấm vé chung kết gần như nằm trong tay đội chủ nhà.

Thế nhưng, kịch bản không ai mong muốn đã xảy ra. Việt Nam thua 2-4 ngay tại Mỹ Đình và bị loại với tổng tỷ số 4-5. Thất bại ấy đến nay vẫn được nhắc lại như một trong những bài học đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Mười hai năm sau, Việt Nam lại đứng trước Malaysia tại Mỹ Đình trong một trận bán kết lượt về và một lần nữa nắm lợi thế sau trận lượt đi. Hoàn cảnh hiện tại có nhiều khác biệt, nhưng câu chuyện năm 2014 vẫn đủ sức cảnh báo các cầu thủ rằng mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc.

So với Malaysia, tuyển Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi hơn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được thi đấu trên sân nhà, nhận sự cổ vũ của đông đảo khán giả và đang có tinh thần tốt sau chuỗi kết quả tích cực từ vòng bảng.

Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm sau bốn trận trước khi vượt qua Malaysia ở bán kết lượt đi. Đội tuyển cũng đang duy trì thành tích đối đầu thuận lợi trước đối thủ trong những năm gần đây. Điều đó giúp các cầu thủ thêm tự tin khi bước vào cuộc tái đấu.

Malaysia chắc chắn hiểu rằng họ không còn gì để mất. Một bàn thắng sớm có thể giúp đội khách lấy lại tinh thần và khiến áp lực tại Mỹ Đình tăng lên. Vì vậy, điều HLV Kim Sang-sik cần nhất ở các học trò là sự tỉnh táo và tập trung xuyên suốt trận đấu.

Việt Nam đang đứng rất gần chung kết ASEAN Cup 2026. Chiến thắng 2-0 tại Kuala Lumpur đã tạo ra nền tảng thuận lợi, nhưng chưa phải tấm vé chính thức. Trước một Malaysia đang ở thế chân tường, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần giữ được cái đầu lạnh. Nếu chơi đúng sức, tuyển Việt Nam có cơ sở lớn để biến lợi thế hiện tại thành tấm vé góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và lực lượng gần như tốt nhất.

Trái lại, Malaysia vừa có thêm Rodney Celvin gia nhập danh sách “thương binh” sau khi dính chấn thương ở trận lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam: Lê Giang, Việt Anh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son. Malaysia: Ghani, Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish, Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue, Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Malaysia