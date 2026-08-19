CĐV Thái Lan xếp hàng xuyên đêm, đội mưa mua vé chung kết ASEAN Cup chờ Việt Nam

TPO - Ngay sau khi trận bán kết với Singapore kết thúc, đã có hàng trăm cổ động viên Thái Lan xếp hàng ngay trong đêm để săn vé chung kết, trận đấu mà họ hy vọng sẽ tái ngộ tuyển Việt Nam.

Theo ghi nhận tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, dù trời đổ mưa nhẹ nhưng vẫn có rất nhiều người ở lại sân Rajamangala để xếp hàng trước quầy vé. Họ háo hức trở thành những người đầu tiên sở hữu tấm vé xem chung kết. Mức giá vẫn rất ưu đãi. Nhờ có sự can thiệp từ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang, mà các hạng vé được giảm 100 baht. Loại đắt nhất xem chung kết chỉ dừng lại ở mức 500 baht/vé, tương đương gần 400 ngàn đồng.

Ban tổ chức giới hạn tối đa 1 người không được mua quá 4 vé. Đây là chi tiết khác với các trận trước khi số lượng vé không bị hạn chế. Chi tiết này càng cho thấy sức hút của trận tranh chức vô địch với người Thái vẫn là áp đảo hơn hành trình vừa qua, nơi mà các khán đài tại Rajamangala đang chứng kiến cảnh nguội lạnh.

Có một thực tế đáng quan ngại đang diễn ra tại chảo lửa Rajamangala: lượng cổ động viên đến sân sụt giảm dần qua từng vòng đấu. Theo thống kê của ban tổ chức, trận thắng 2-0 trước Malaysia từng thu hút 16.037 người đến theo dõi. Tuy nhiên, tới trận đấu sân nhà thứ 2 gặp Myanmar (Thái Lan tiếp tục thắng 2-0), con số này chỉ còn 13.026 khán giả.

CĐV Thái Lan xếp hàng mua vé ngay sau khi kết thúc trận gặp Singapore

Đỉnh điểm của sự hụt hẫng diễn ra ở trận bán kết lượt về ngày 18/8. Dù mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, trận đấu chỉ đón 10.802 người hâm mộ tới sân. Ở màn so tài này, Thái Lan để thua Singapore 1-2 nhưng vẫn lọt vào chung kết nhờ tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Như vậy, lượng khán giả theo dõi Voi chiến đã "bốc hơi" hơn 5.000 người từ trận đầu tiên đến bán kết - một con số nghịch lý đối với một ứng viên vô địch.

Theo truyền thông xứ Chùa vàng, tình trạng khán đài vắng vẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, việc ASEAN Cup 2026 không được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình miễn phí tại Thái Lan đã làm giảm đáng kể độ phủ sóng và sức nóng của giải đấu. Thêm vào đó, màn trình diễn thực tế của đội tuyển chưa đủ sức thuyết phục và hấp dẫn để kéo người xem đến sân, ngay cả khi ban tổ chức đã áp dụng chính sách giảm giá vé.

Nhưng với động thái mới nhất, có thể khẳng định ở chung kết, tình hình sẽ khác. Chắc chắn người Thái háo hức cho trận đấu với Việt Nam. Không phải vô lý khi các CĐV xếp hàng từ rất sớm để mua vé xem trận đấu trong khi trước kia họ lại rất dửng dưng.