CAHN và Công an TP.HCM tranh Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 ngày 30/8 tại Hàng Đẫy

TPO - Trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), với cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TP.HCM. Màn so tài giữa hai nhà vô địch hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn cho danh hiệu đầu tiên trước thềm mùa giải mới.

Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 sẽ là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng ngành Công an, khi CAHN đối đầu Công an TP.HCM lúc 18h00 Chủ nhật, ngày 30/8/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy.

CAHN giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch V.League 2025/26. Trong khi đó, Công an TP.HCM góp mặt nhờ đăng quang Cúp Quốc gia 2025/26. Trận đấu trở thành màn so tài giữa hai nhà vô địch của bóng đá quốc nội, đồng thời là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa hai đội bóng đầy tham vọng của ngành Công an.

Với lợi thế được thi đấu tại Hàng Đẫy, CAHN được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận cầu sôi động trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô cũng bước vào cuộc đấu với vị thế đặc biệt: đương kim chủ nhân Siêu Cúp Quốc gia.

Ở trận tranh Siêu Cúp mùa 2024/25, CAHN đã vượt qua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ngay trên sân Thiên Trường. Chiến thắng kịch tính đó giúp đội bóng ngành Công an lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao Siêu Cúp Quốc gia.

Một năm sau, với chức vô địch V.League 2025/26, CAHN tiếp tục có cơ hội góp mặt ở trận đấu mở màn mùa bóng và đứng trước khả năng bảo vệ danh hiệu. Nếu giành chiến thắng trước Công an TP.HCM, đội bóng Thủ đô sẽ có lần thứ hai liên tiếp sở hữu chiếc Siêu Cúp.

Tuy nhiên, thử thách dành cho CAHN không hề đơn giản. Công an TP.HCM đến với trận đấu trong tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Việc vượt qua hành trình ở đấu trường cúp để giành quyền dự Siêu Cúp cho thấy đội bóng phía Nam đủ khả năng tạo ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt tại Hàng Đẫy.

Theo kế hoạch tổ chức, trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ áp dụng công nghệ VAR. Trọng tài FIFA Việt Nam cũng được mời làm nhiệm vụ nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn cho một trong những trận đấu quan trọng của bóng đá quốc nội.

Cơ cấu giải thưởng mùa này được giữ nguyên so với mùa giải 2024/25. Đội giành chức vô địch sẽ nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương cùng 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Ngoài giải thưởng từ Ban tổ chức, đội giành Siêu Cúp năm nay còn được Agrbank đặc biệt trao tặng phần thưởng 500 triệu đồng.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức tiếp tục trao hai giải thưởng cá nhân. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận 10 triệu đồng và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu cũng nhận phần thưởng 10 triệu đồng.

Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia Việt Nam được Báo Tiền Phong phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức từ năm 1999. Trải qua hơn hai thập kỷ, Siêu Cúp đã trở thành sự kiện truyền thống của bóng đá Việt Nam, quy tụ những đội bóng có thành tích nổi bật nhất ở mùa giải trước.

Không chỉ là cuộc đấu tranh danh hiệu, Siêu Cúp còn mang ý nghĩa mở màn cho một mùa bóng mới, tạo nên bầu không khí hứng khởi cho người hâm mộ. Cuộc so tài giữa CAHN và Công an TP.HCM tại Hàng Đẫy ngày 30/8 vì thế được chờ đợi sẽ tiếp nối sức hút của trận đấu truyền thống này.