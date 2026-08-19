BLV Quang Tùng: 'Tuyển Việt Nam đang chơi theo kiểu rình rập săn mồi'

TPO - BLV Quang Tùng chia sẻ thẳng thắn về việc tuyển Việt Nam thắng Malaysia nhưng vẫn còn đọng lại nhiều nỗi lo. Thầy trò HLV Kim cần nhìn lại các điểm yếu, tập trung khắc phục và thể hiện sức mạnh tương xứng với vị thế đương kim vô địch.

Mở đầu cuộc phỏng vấn cùng Tiền Phong, ông Ngô Quang Tùng - Phó Giám đốc Công ty Thể thao Viettel, bình luận viên bóng đá kỳ cựu, nhận định: "Có ít nhất 3 tình huống Malaysia lẽ ra phải ghi bàn nếu đội bạn tận dụng tốt. Trong trận đấu mang tính chất knock-out, để lộ quá nhiều sơ hở như vậy với Việt Nam là điều nên tránh. Đội tuyển đã thắng nhưng trong tâm thế của những người rình rập, hơn là đưa đối thủ vào cách chơi của chúng ta và thắng một cách thuyết phục.

Lối chơi chưa trơn tru

- BLV Quang Tùng nhận định thế nào về loạt tình huống làm chao đảo hàng thủ Việt Nam ở trận bán kết lượt đi?

- Trước khi Xuân Son ghi bàn mở tỷ số, Việt Nam trải qua 45 phút đầy khó khăn trên sân Kuala Lumpur. Đối thủ đã nhìn thấy điểm yếu phòng ngự của Việt Nam, là vị trí của hậu vệ Trương Tiến Anh và Bùi Hoàng Việt Anh. Do đó, Malaysia tập trung tấn công nhiều ở cánh phải và liên tiếp đe dọa khu vực cấm địa của chúng ta.

Sự phối hợp giữa các cầu thủ phòng ngự ở cánh phải không tốt. Tiến Anh và Việt Anh nhiều lần đứng sai vị trí, dẫn đến để lộ khoảng trống và Malaysia khai thác chỉ từ một đường chuyền xẻ nách đơn giản. Trong hiệp một, có tình huống lẽ ra Việt Nam phải nhận bàn thua. Sau pha dứt điểm hỏng, cầu thủ Malaysia có cơ hội sút bóng 2 khi khoảng trống mênh mông nhưng bỏ lỡ.

Việt Nam không thủng lưới ở trận bán kết lượt đi, lý do chủ yếu đến từ việc Malaysia tận dụng cơ hội kém, thay vì chúng ta phòng ngự chuẩn xác trong mọi tình huống. Những pha phòng ngự hớ hênh kiểu này lặp đi lặp lại từ trận giao hữu Myanmar trước ASEAN Cup 2026, cho đến vòng bảng và 90 phút trên đất Malaysia, ở mọi trận đấu hàng thủ Việt Nam đều mắc sai lầm.

Tuyển Việt Nam cần giữ cự ly phòng ngự tốt hơn.

- Về thế trận tổng quan của 3 tuyến phòng ngự, tiền vệ và tiền đạo của Việt Nam trước Malaysia, anh nghĩ chúng ta đã làm tốt chưa?

- Việt Nam không áp đảo Malaysia, điều này thể hiện rõ qua các con số thống kê. Thầy trò HLV Kim phải chơi trên sân khách, ở mặt cỏ lá gừng vốn không quen thuộc, đây là điều kiện khách quan. Tuy nhiên, phải nhìn thẳng thực tế Malaysia không yếu như chúng ta nghĩ. Chất lượng cầu thủ Malaysia ở mức khá, có thể chơi đa dạng từ thế trận cầm bóng kiểm soát đến phòng ngự phản công.

Không riêng trận này, ngay cả chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, đội tuyển của chúng ta vẫn có sự chuệch choạng nhất định trong việc kết nối 3 tuyến, build up, phối hợp nhuần nhuyễn từ dưới lên trên. Nói một cách đơn giản, cách chơi của Việt Nam từ đầu ASEAN Cup 2026 không mang dáng dấp của nhà đương kim vô địch.

Chúng ta tưởng tượng vị thế nhà ĐKVĐ của Việt Nam là phải chơi áp đảo, đè đối phương mà đá để thắng theo cách của mình. Song, từ trận đấu với Indonesia cho đến Malaysia, những đối thủ Việt Nam có thể chơi áp đặt và ở thế cửa trên tại ASEAN Cup 2026, chúng ta vẫn chơi theo kiểu "rình rập" con mồi, ghi bàn từ những pha phản công hoặc trong những khoảnh khắc đối thủ tự thua.

- Vấn đề của Việt Nam nằm ở đâu, có phải do đội hình xoay tua liên tục và các cầu thủ thiếu độ kết dính với nhau?

- Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến các trận đấu rời rạc. Tuy nhiên, có điểm tích cực là Việt Nam chơi tốt qua từng trận. Hệ thống chung của đội tuyển có vấn đề nhưng chất lượng tuyển thủ Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 vẫn tốt. Trong thế khó khăn, Việt Nam vẫn có các ngôi sao thay phiên nhau tỏa sáng, mới nhất là Xuân Son và Patrik Lê Giang.

Tôi nghĩ HLV Kim đã định hình bộ khung cho đội tuyển từ trận bán kết lượt đi rồi. Vị trí của Việt Anh và Tiến Anh gặp đôi chút vấn đề trong khâu phối hợp, hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, cả Việt Anh và Tiến Anh đều là các vị trí kinh nghiệm và tối ưu cho đội hình của HLV Kim hiện tại. Phần việc còn lại sẽ thuộc về ban huấn luyện, sẽ mổ băng và tìm giải pháp để hàng thủ khắc phục điểm yếu.

Tài Lộc chưa bắt nhịp với toàn đội.

Tại sao Tài Lộc được tin tưởng?

- Ở trận bán kết lượt đi, HLV Kim chọn Tài Lộc thay vì Hoàng Hên hay Hai Long. Anh đánh giá màn trình diễn của tân binh tuyển Việt Nam thế nào?

- Tài Lộc là vị trí khá lạc lõng trong lối chơi chung của đội tuyển trên sân Malaysia. Cụ thể là sự kết nối của Tài Lộc với các vị trí cận kề anh như Tiến Anh, Hoàng Đức, Xuân Son chưa tốt như kỳ vọng. Tuy nhiên, cái được của Tài Lộc là sức vóc, nền tảng thể lực tốt bậc nhất hàng công Việt Nam. Cậu ấy chịu khó pressing để gây áp lực cho Malaysia từ tuyến đầu.

Tài Lộc vẫn là phương án lý tưởng hàng đầu ở đội tuyển hiện tại để chơi trong vai trò hộ công: Sẵn sàng cầm bóng đối đầu trực diện với cầu thủ Malaysia, đưa ra ý tưởng sáng tạo bằng đường chuyền trực diện và di chuyển tích cực. Cậu ấy bắt đầu hòa nhập với đội tuyển và càng vào vòng trong, vai trò của Tài Lộc sẽ còn rõ ràng hơn.

Trương Tiến Anh nắm giữ vị trí quan trọng ở hiện tại.

- Trương Tiến Anh ngày càng quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Trong trận Malaysia, Tiến Anh đóng góp một pha kiến tạo. Là người theo dõi xuyên suốt quá trình tiến bộ của Tiến Anh, anh Tùng nghĩ sao về sự tiến bộ của cựu hậu vệ CLB Viettel?

- Tiến Anh xứng đáng được biểu dương vì pha kiến tạo cho Xuân Son. Xuất phát điểm của Tiến Anh không được tốt như các đồng đội ở cùng lứa tuổi, nhưng từ sự nỗ lực, cậu ấy được trao cơ hội khoác áo đội tuyển và hiện tại đã nắm giữ vị trí quan trọng. Với tôi, điểm mạnh của Tiến Anh là tốc độ, nền tảng thể lực và sự ổn định khá tốt ở các quả tạt.

Tuy nhiên, Tiến Anh không phải là mẫu cầu thủ có thể chơi đa dạng ở hệ thống chiến thuật và cùng lúc làm tốt nhiều kỹ năng. Tiến Anh vẫn để lộ vài sơ hở trong cách giữ vị trí phòng ngự. Cậu ấy cần rút ra kinh nghiệm từ trận bán kết lượt đi với Malaysia, chơi với sự tập trung cao độ hơn. Bên cạnh đó, Tiến Anh cần hỗ trợ từ các đồng đội để luôn đảm bảo cự ly phòng ngự và được thoải mái dâng cao tấn công.

- BLV Quang Tùng nhận định sao về trận bán kết lượt về?

- Lợi thế 2 bàn là cách biệt vừa đủ để Việt Nam có tâm lý tự tin trước trận bán kết lượt về. Nhưng tỷ số đó không đủ để chúng ta vội nghĩ đến trận chung kết, mà buông lỏng trong cách sắp xếp đội hình ra sân. 90 phút trên sân Mỹ Đình là một cơ hội để chúng ta tiếp tục hoàn thiện lối chơi và giải quyết triệt để các điểm yếu đang tồn đọng.

- Cảm ơn BLV Quang Tùng về cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong!