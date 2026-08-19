Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Siam Sports: ‘Thái Lan vào chung kết mà không có nụ cười’

Nguyễn Khánh

TPO - Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại 1-2 trước Singapore trên sân nhà khiến niềm vui của “Voi chiến” không trọn vẹn, khi truyền thông nước này đặc biệt thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

Theo Siam Sports, Thái Lan đã phải “để lại phía sau” một thành tích đáng tự hào sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Anthony Hudson thua Singapore 1-2 tại sân Rajamangala tối 18/8, nhưng vẫn đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ kết quả 3-1 ở lượt đi.

Điều khiến kênh thể thao số một Thái Lan đặc biệt thất vọng là trận thua này đã chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà trước Singapore kéo dài tới 16 năm 9 tháng, tương đương 6.117 ngày.

siam-1.jpg
Ảnh chụp màn hình bài đăng của Siam Sports về trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore.

“Chúng ta vào trận chung kết mà không có nụ cười... Dù đội tuyển quốc gia Thái Lan đã giành được vé vào trận chung kết của ASEAN Cup song thực sự tiếc nuối khi chúng ta lần đầu tiên thua Singapore trên sân nhà sau 16 năm”, Siam Sports nhấn mạnh.

Trước trận đấu, Thái Lan đã thắng Singapore 8 trận liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường và chưa từng thua đối thủ này tại Rajamangala kể từ năm 2009. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trên đất Thái Lan là tại vòng loại Asian Cup 2011, khi họ thắng 1-0 ngày 18/11/2009 nhờ bàn thắng của tiền đạo Aleksandar Duric.

Kể từ đó, Thái Lan chưa một lần thua Singapore trên sân nhà, dù hai đội gặp nhau ở cả các trận giao hữu lẫn những giải đấu chính thức. Chuỗi thành tích ấy chỉ kết thúc sau gần 17 năm, ngay trong một trận đấu mà Thái Lan lẽ ra có thể bước vào với tâm thế thoải mái hơn nhờ lợi thế 3-1 từ lượt đi.

thai-lan-thua.jpg
Thái Lan (áo xanh) đã lần đầu thua Singapore trên sân nhà sau 6117 ngày.

Vì thế, không chỉ Siam Sports mà những tờ báo lớn ở Thái Lan cũng cho thấy sự lo ngại về màn trình diễn của “Voi chiến”. Tờ The Nation khi đưa tin về trận bán kết lượt về cũng giật cái tít đầy cảm thán: “Thái Lan sống sót trước nỗ lực ngược dòng của Singapore để giành vé vào chung kết ASEAN Cup”.

Tờ báo này nhấn mạnh đến những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Seksan hay Teerasak nhưng cũng thừa nhận, chỉ nhờ cách biệt đủ lớn ở lượt đi mà “Voi chiến” mới có thể giành được tấm vé chung kết.

Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia, với khả năng rất cao đối thủ cuối cùng của “Voi chiến” sẽ là Việt Nam, đội đương kim vô địch đã thể hiện sức mạnh và bản lĩnh khi thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi.

Vì thế, những gì đoàn quân của HLV Anthony Hudson thể hiện trong trận đấu tại Rajamangala tối 18/8 càng khiến truyền thông cũng như người hâm mộ Thái Lan lo lắng cho mục tiêu vô địch của đội.

“Nếu chơi như vậy, Thái Lan sẽ rất khó đối phó với một đội bóng đẳng cấp và có khả năng chớp thời cơ tốt như Việt Nam”, một tài khoản có tên Saksri Arthoncharoenkij bày tỏ ý kiến dưới bài đăng của Siam Sports.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Nguyễn Khánh
#Thái Lan #ASEAN Cup #Singapore #bóng đá #truyền thông #chung kết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe