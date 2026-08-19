Mưa trắng trời sân Mỹ Đình trước giờ đội tuyển Việt Nam đại chiến Malaysia

TPO - Trước giờ bóng lăn hơn 2 tiếng, mây đen lại kéo tới che kín bầu trời khu vực sân Mỹ Đình. Trận mưa lớn thứ 2 trong buổi chiều gây khó cho dòng người đổ về sân Mỹ Đình chuẩn bị vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận đại chiến với Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

report Mưa càng lớn, nhiệt huyết CĐV càng tăng Cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực Mỹ Đình nhưng không thể làm giảm nhiệt huyết của người hâm mộ. Nhiều CĐV khoác áo mưa, che ô, thậm chí đội mưa tiếp tục tiến về sân, tay vẫn cầm cờ Tổ quốc và hô vang cổ vũ tuyển Việt Nam. report CĐV cao tuổi đầy khí thế Không chỉ có các bạn trẻ, các tuyển thủ Việt Nam còn được tiếp sức bởi nhiều CĐV cao tuổi. Trong màu áo đỏ sao vàng, các bác, các cô chú hào hứng vẫy cờ, hòa theo tiếng trống và những tiếng hô vang trên khán đài. Tuổi tác không làm giảm đi sự cuồng nhiệt, ngược lại còn tạo nên những hình ảnh giàu cảm xúc về tình yêu bền bỉ dành cho đội tuyển quốc gia. report CĐV nhí nổi bật giữa biển người áo đỏ Nhiều gia đình đưa theo các bạn nhỏ đến cổ vũ đội tuyển việt Nam. Các CĐV nhí mặc áo đỏ, đeo băng rôn, cầm cờ Tổ quốc tạo nên những hình ảnh đáng chú ý trước trận đấu. report CĐV đang rất háo hức đón chờ trận đấu report Dàn “bóng hồng” rực rỡ tiếp lửa tuyển Việt Nam Sự xuất hiện của nhiều “bóng hồng” xinh đẹp cũng góp phần làm bầu không khí trước sân Mỹ Đình thêm rực rỡ. Trong màu áo đỏ sao vàng, các nữ CĐV nổi bật với gương mặt được vẽ cờ Tổ quốc, băng đô, sticker và những phụ kiện mang đậm sắc màu đội tuyển Việt Nam. report Những màn cosplay độc đáo Một số nhóm CĐV gây chú ý với những màn hóa trang, cosplay độc đáo. Có người đội tóc giả, khoác áo cờ đỏ sao vàng, vẽ cờ Tổ quốc lên mặt, hóa thân thành những nhân vật vui nhộn, kết hợp phụ kiện mang màu sắc bóng đá Việt Nam. Những màn xuất hiện đầy sáng tạo khiến khu vực bên ngoài sân Mỹ Đình trở nên rực rỡ, sôi động và liên tục thu hút người xung quanh xin chụp ảnh. report CĐV mang Cúp vô địch tới Mỹ Đình, gửi niềm tin vào tuyển Việt Nam Bên cạnh cờ Tổ quốc, băng rôn và trống cổ vũ, nhiều người hâm mộ còn chuẩn bị mô hình Cúp vô địch để tạo không khí trước trận. Những chiếc Cúp được giơ cao giữa biển người áo đỏ như cách các CĐV gửi gắm niềm tin tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu và hướng tới ngôi vị cao nhất tại ASEAN Cup 2026. report NHM đang thể hiện quyết tâm rất cao dù trận lượt về không còn quá căng thẳng khi đội tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0 Nhiều CĐV đến sân Mỹ Đình từ rất sớm để tránh ùn tắc, tranh thủ chụp ảnh và hòa mình vào ngày hội bóng đá. Tiếng trống, tiếng kèn cùng những tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên liên tục ở khu vực quảng trường phía trước sân Mỹ Đình. report Trời có mưa nhẹ nhưng các CĐV vẫn đang đổ về sân Mỹ Đình ngày càng đông report Nữ CĐV xinh đẹp dự đoán Quang Hải ghi bàn report CĐV đã sớm 'đổ bộ' về Mỹ Đình Dù trời mưa lớn, nhưng điều đó không ngăn cản niềm đam mê của NHM Việt Nam. Từ lúc 16h00, hàng trăm CĐV đã xuất hiện bên ngoài sân bóng. Bầu không khí đang nóng lên dù vẫn còn tới 4 tiếng nữa bóng mới lăn.

Chiều 19/8, sau trận mưa lớn, các tuyến đường hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình bắt đầu nhộn nhịp. Áo đỏ, cờ Tổ quốc xuất hiện ngày càng nhiều khi người hâm mộ tranh thủ di chuyển sớm tới sân, chuẩn bị cho trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Sự chờ đợi của người hâm mộ càng lớn bởi tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế đáng kể. Ở lượt đi tại Kuala Lumpur tối 16/8, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Nguyễn Xuân Son và tình huống Faris Danish phản lưới nhà.

Lợi thế cho phép tuyển Việt Nam chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Malaysia trong thế không còn gì để mất có thể chơi quyết liệt và đẩy cao tấn công, qua đó để lộ khoảng trống cho những cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam khai thác. Nguyễn Xuân Son tiếp tục là điểm tựa trên hàng công, trong khi khả năng hoạt động rộng của Đình Bắc có thể tạo ra những cơ hội phản công nguy hiểm.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra tại Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 19/8. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Thái Lan ở chung kết. “Voi chiến” đã vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.